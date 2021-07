Diözese Augsburg

vor 26 Min.

Musiker unter Missbrauchsverdacht: Jetzt zieht Kirche Konsequenzen

Der bayerische Kirchenmusiker wird in Kanada per Haftbefehl gesucht.

Plus Weil er in Kanada wegen Missbrauchsverdacht gesucht wird, hat die Diözese Augsburg nun einen Kirchenmusiker freigestellt. Dabei sind die Vorwürfe schon seit Jahren bekannt.

Von Luzia Grasser

Der Kirchenmusiker aus dem Bistum Augsburg, gegen den in Kanada ein Haftbefehl wegen eines möglichen Sexualdelikts vorliegt, ist seit Montag von seinem Dienst freigestellt. Das hat die Diözese Augsburg mitgeteilt. Die kanadischen Behörden werfen dem Mann vor, während seiner Tätigkeit an einer dortigen Universität eine Frau missbraucht zu haben. Seit März 2018 ist er bei der Kirchengemeinde im Kreis Pfaffenhofen an der Ilm angestellt. Bei seiner Einstellung sei sein Führungszeugnis tadellos gewesen, heißt es seitens der Diözese.

