Döllgast-Möbel bald in Neuburg zu sehen?

Die Stadt Neuburg könnte sich Möbel aus dem Nachlass des bekannten Architekten Hans Döllgast sichern. Der OB zeigt sich skeptisch.

Von Dorothee Pfaffel Und Fabian Kluge

Stühle, Tische und ein Schrank. Was zunächst recht profan und nur nach ein paar stinknormalen Möbelstücken klingt, könnte in Wirklichkeit eine einmalige Chance für die Stadt Neuburg sein. So sieht es zumindest Roland Opschondek, Vorsitzender der Hans-Döllgast-Hausfreunde. Diese Möbelstücke hat nämlich der bekannte Architekt Hans Döllgast entworfen. Und nun könnten sie in Neuburg ein neues Zuhause finden.

Der Zeichner und Architekt Hans Döllgast, der 1881 in Bergheim geboren wurde und in der Neuburger Altstadt aufgewachsen ist, hat Spuren in der Ottheinrichstadt hinterlassen. So gibt es die Professor-Döllgast-Straße und eben die Hans-Döllgast-Hausfreunde. Letztere, die sich um Kenntnis und Verständnis von Leben und Werk Hans Döllgasts bemühen, haben eine Anfrage des Stadtmuseums in München erhalten. Genau dort stehen derzeit noch die Stühle, Tische und der Schrank aus Döllgasts Nachlass.

...ebenso wie dieser Tisch mit einer steinernen Einlegeplatte. Bild: Roland Opschondek

Münchner Stadtmuseum begrüßt das Vorhaben der Döllgast-Freunde

Doch das Münchner Stadtmuseum soll umgebaut werden und muss daher vorübergehend geschlossen werden. Erst vergangene Woche gab der Münchner Stadtrat der 200-Millionen-Euro teuren Sanierung des Stadtmuseums grünes Licht. Frühester Baubeginn soll Ende 2022 sein. „Dadurch können die Möbel sieben oder acht Jahre lang in München nicht mehr ausgestellt werden“, erklärt Opschondek. Danach sei die Verwendung unklar. Gestern erhielten die Döllgast-Freunde dann die Nachricht, dass das Münchner Stadtmuseum ihr Vorhaben begrüßt. Damit steht fest: Neuburg könnte sich die Exponate sichern, um sie in Döllgasts langjähriger Heimat auszustellen – vorausgesetzt, es finden sich passende Räumlichkeiten.

Der Vorsitzende der Döllgast-Hausfreunde hob kürzlich in einer Sitzung des Kulturausschusses heraus, welche Möglichkeit sich Neuburg als Kulturstadt damit bietet: „Döllgast war ein Renaissance-Mensch. Umfassend gebildet und unglaublich schöpferisch“, sagte Opschondek über den Architekten. Döllgast habe seine Möbelstücke nicht nur gezeichnet und entworfen, sondern auch selbst gefertigt. Nicht ohne Grund ist Döllgast posthum zum Ehrenbürger der Stadt ernannt worden. Wie Opschondek betonte, könne Neuburg sich durch das Ausstellen der Möbelstücke ein Alleinstellungsmerkmal sichern und Anziehungspunkt für ein ganz neues Publikum werden. Schließlich sei Neuburg eine Architekturstadt, findet Opschondek. Und in der Region gebe es bislang wenig zu diesem Thema.

Auch dieser Stuhl gehört zum Nachlass von Hans Döllgast... Bild: Opschondek/Hilbel

Neuburgs Oberbürgermeister gefallen Döllgast-Möbel

Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling zeigte sich während der Sitzung zwar durchaus angetan von den Möbelstücken des Architekten. So sagte er etwa: „Sie gefallen mir unheimlich gut. Sie sind praktisch und elegant.“ Aber es fehle an Räumlichkeiten. „Wir sind schon bei Josy Meidinger am Raum gescheitert“, erklärte der Rathauschef. Die städtische Galerie könne nicht mehrere Jahre – oder gar dauerhaft – geblockt werden. Und im Obergeschoss der Schrannenhalle gebe es weder eine Bewachung noch die entsprechenden konservatorischen Rahmenbedingungen.

Die Situation im Stadtmuseum gestalte sich ebenfalls schwierig, meinte Kulturreferent Markus Haninger. Dort befinde sich im Obergeschoss bereits eine Dauerausstellung. Die Döllgast-Stücke statt den Wechselausstellungen zu zeigen, sei dem Stadtmuseum wohl wenig zuträglich. Wirklich anfreunden kann sich auch Opschondek nicht mit dem Stadtmuseum: „Eine Ausstellung dort ist nicht unser Ziel.“ Man wolle ein ganz anderes Publikum ansprechen.

Das Döllgast-Haus ist für die Stadt Neuburg kein Thema

Einen weiteren Vorschlag schmetterte der Oberbürgermeister gleich ab: Opschondek brachte das Döllgast-Haus ins Spiel – verbunden mit der Frage, ob die Stadt es nicht kaufen könne. Die Räume darin seien durchaus für eine Ausstellung geeignet. Doch Gmehling wehrte vehement ab: „Das Haus zu kaufen überfordert uns finanziell komplett.“ Auch dem Vorschlag, die Möbel im Oberen Tor auszustellen, stand Gmehling skeptisch gegenüber: Das bedürfe einer jahrelangen Vorlaufzeit, zudem lägen die Kosten wohl im sechsstelligen Bereich. „Dabei geben wir für Stadtmuseum und die Kultur ohnehin schon viel Geld aus“, sagte der Oberbürgermeister. Eher könnte sich Gmehling vorstellen, die Exponate temporär für sechs Wochen in der städtischen Galerie zu zeigen.

Letztlich entschied der Kulturausschuss, das Thema zurückzustellen und in den Fraktionen zu besprechen. Zudem sollen mehr Informationen eingeholt werden, was die benötigten Flächen und die klimatischen Anforderungen angeht. Sollte sich Neuburg die Stücke tatsächlich sichern, schwebt Opschondek eine besondere Kooperation vor: „Es gibt die Pläne zu allen Döllgast-Möbeln. Das Ziel ist, diese in Zusammenarbeit mit Schreinern als Gesellenstück umzusetzen.“

