Unfall in Dollnstein: Touristin aus Großbritannien verletzt sich schwer

Bei einem Unfall in in Dollnstein hat sich eine Touristin aus Großbritannien schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Neuburg geflogen.

Eine 67-jährige Touristin aus Großbritannien hat sich Dienstagnachmittag bei einem Fahrradsturz in Dollnstein-Hagenacker schwer verletzt. Gegen 13.50 Uhr war die 67-jährige Radfahrerin laut Polizei mit vier Freunden auf dem Altmühltaler Radweg von Weißenburg in Richtung Eichstätt unterwegs. Auf Höhe Hagenacker hielt die 67-Jährige an und kippte anschließend nach rechts um.

Die 67-Jährige fiel in eine angrenzende Wiese und konnte selbständig nicht mehr aufstehen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber in die Klinik Neuburg geflogen. (nr)