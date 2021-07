Dollstein

13:43 Uhr

Frau bedroht in Dollnstein Jäger mit Waffe

Ein Jäger hatte in Dollnstein an seinem Auto eine unheimliche Begegnung. (Symbolbild)

Mit einer Schusswaffe in der Hand stand eine 53-Jährige in Dollnstein am Wagen eines Jägers. Dem 66-Jährigen war die Frau bekannt. Diese bekam kurz nach dem Vorfall Besuch von der Polizei.

Mit einer Schusswaffe hat am Montagabend, 12. Juli, eine 53-jährige Frau aus dem Landkreis Eichstätt in Dollnstein einen Jäger mit einer Schusswaffe bedroht. Gegen sie wird nun wegen Bedrohung und versuchter Nötigung ermittelt. Der 66-jährige Jäger aus dem Landkreis Eichstätt hatte gegen 21 Uhr einen Rehbock erlegt und war auf dem Weg zu seinem Auto, um das Tier abzuholen. Wie die Polizei mitteilt, stand am Wagen die 53-jährige Frau und bedrohte den Jäger mit einer Schusswaffe. Dabei soll sie dem 66-Jährigen mit dem Erschießen gedroht haben. Anschließend schlug die Frau dem 66-Jährigen das Handy aus der Hand und entfernte sich. Da dem Jäger die Frau bekannt war, erhielt die 53-Jährige kurze Zeit später Besuch von der Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung der 53-Jährigen nach der Waffe durchsucht. Die Schusswaffe konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Die Frau war im Besitz eines kleinen Waffenscheins. Dieser wurde von den Beamten sichergestellt. Gegen die 53-Jährige wird nun wegen Bedrohung und versuchter Nötigung ermittelt. (nr)

