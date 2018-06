vor 24 Min.

Donau Classic in Neuburg: So sexy kann Blech sein

200 Fahrzeuge aus längst vergangenen Tagen sind seit Donnerstag wieder in der Region unterwegs. Am Samstag machen sie Station am Donaukai in Neuburg.

Nach einem heißen Tag und rund 130 Kilometer durch das Wittelsbacher Land freuten sich die Teilnehmer der 13. Ausgabe der Oldtimer-Rallye Donau Classic gestern auf das Highlight des Tages: Nachdem sie von dem Moderatoren-Duo Klaus Benz und Bernhard Mahler auf dem Gelände der „Audi Driving Experience“ in Neuburg willkommen geheißen worden waren, durften sie einige Runden auf dem Rundkurs drehen. Sehr zur Freude auch der Zuschauer, die ganz nah an die auf der Dynamikfläche des Areals geparkten alten und noch älteren Raritäten herankamen. Die Teilnehmer ließen den Tag im extra errichteten Biergarten vor dem Kundengebäude ausklingen.

Wer gestern nicht die Gelegenheit hatte, die Oldtimer aus nächster Nähe zu betrachten, kann dies am morgigen Samstag am Donaukai nachholen. Im Rahmen einer Wertungsprüfung fahren dort ab zirka 15 Uhr rund 200 Oldtimer aus sieben Jahrzehnten Automobilbau entlang. Dabei sind elegante Cabriolets, Roadster und Rennsportwagen, unter anderem aus den Automobilschmieden Horch, Wanderer, Bentley, BMW, Alvis oder Jaguar. Aber auch Hauptsponsor Audi Tradition bereichert das erlesene Starterfeld mit einer Vielzahl von Meilensteinen der Markenhistorie.

Am Donaukai gibt es Feines für Augen, Ohren und Gaumen

Oldtimer- und Rallye-Experte Klaus Benz und Bernhard Mahler werden auch dort die Teams samt ihrer sehenswerten Fahrzeuge vorstellen. Alle Automobil-Freunde sind bei freiem Eintritt zu einem Nachmittag voller automobiler Kostbarkeiten eingeladen. Entlang des Donaukais gibt es einen moderierten Zuschauerbereich samt Biergartenbetrieb. „Als langjährige Begleiter der Donau Classic freuen wir uns, einen besonderen Etappenort beheimaten zu dürfen und werden dem rollenden Automobilmuseum einen würdigen Empfang bereiten“, verspricht Klaus Benz, der mit seinem Motorclub Neuburg die Vorort-Organisation übernimmt.

Am Samstag rollen die Oldtimer unter anderem auch durch Bergheim. Wer bei dem Schaulaufen dabei sein möchte, muss um 9 Uhr in die Hauptstraße kommen.

Die dreitägige Oldtimer-Rallye Donau Classic hat sich seit der Gründung im Jahr 2006 fest etabliert und zählt heute zu den bekanntesten Ausfahrten in ganz Europa. Das international besetzte Teilnehmerfeld hat von Donnerstag bis Samstag einige Herausforderungen zu meistern. So sind auf drei Etappen 21 Wertungsprüfungen auf einer Strecke von insgesamt 650 Kilometern zu bewältigen. Die Besonderheit ist dabei, dass es nicht um Schnelligkeit, sondern um Gleichmäßigkeit und Genauigkeit geht.

Sie wollen noch mehr Bilder vom Catwalk der Autoraritäten sehen? Hier geht's zur Bildergalerie.

Themen Folgen