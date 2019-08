vor 23 Min.

Donau-Ruder-Club feiert 100. Geburtstag

Einer der ältesten Vereine der Stadt lädt zu einem Festabend ein. Der Kartenvorverkauf startet am Wochenende.

Der Donau Ruder-Club Neuburg (DRCN) wird in diesem Jahr 100 Jahre alt und ist damit einer der ältesten Vereine der Stadt. Vom 6. bis 8. September 2019 feiert der Verein sein Jubiläum mit einem Festwochenende. Höhepunkt ist der Festabend am Samstag, 7. September, ab 18 Uhr im Kolpinghaus. Karten für den Abend inklusive Festmenü und Auftritten von Seong-Yeong und Christoph Hoffmann am Marimbaphon sowie den Schlagzeugern „4Hoibe“ gibt es jetzt zu kaufen. Am Sonntag, 11. August, findet der öffentliche Vorverkauf im Bootshaus an der Donau statt, von 17 bis 19 Uhr.

Der Verein blickt bei seinem Jubiläum auf eine spannende, ununterbrochene 100-jährige Geschichte mit allerlei Kuriositäten zurück. Dazu gehört die Gründungslegende: gegründet als „Ruder-Club“, stellte sich schon nach wenigen Wochen heraus, dass die Donau in Neuburg für Ruderboote ungeeignet ist. Da sich der Name „Donau-Ruder-Club“ in Neuburg bereits eingebürgert hatte, wie es in der Chronik heißt, verzichtete man auf eine Änderung. Darum heißt der Verein seit 100 Jahren Ruder-Club, obwohl dort vor allem Kanusport betrieben wird. Diese und andere Anekdoten beleuchtet der Verein an seinem Festabend, unter anderem in einem neuen Film zur Geschichte des DRCN – mit vielen historischen Neuburg-Ansichten und Einblicken in die Vereinsgeschichte. (nr)