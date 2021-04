Donaubrücke Bergheim: Wohl nur noch eine letzte Sperrung

Die Wehrfeldsanierungen am Kraftwerk Bergheim sind jetzt abgeschlossen. Es soll nach aktuellem Stand noch eine Vollsperrung der Brücke geben. Für wann?

Auf der Bergheimer Donaubrücke waren jetzt die Gerüstbauer am Werk. Der Trupp baute das tiefe Gestänge am dritten Wehrfeld ab, während sich der Verkehr Richtung Neuburg im Stadtteil Ried zurückstaute.

Die Wehrfeldsanierungen am Kraftwerk Bergheim sind jetzt abgeschlossen, es soll, so ist es aktuell geplant, lediglich noch eine Vollsperrung der Brücke vom 17. bis 20. Mai geben. Betreiber Uniper beginnt dann mit einem neuen Projekt: Eine österreichische Fachfirma betoniert am Wehrüberlauf „Störkörper“ ein, um die Wucht des Wasserfalls zu brechen. Die gleichen Arbeiten laufen derzeit an der Staustufe Bertoldsheim.

