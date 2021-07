Donaumoos

18:06 Uhr

70 „motivierende“ Fragen zum Donaumoos an den Landrat

Plus Bei Gesprächen mit Enghuber und Weigert über die Zukunft des Donaumooses kamen eine Reihe von Fragen auf, die nun schnellstmöglich beantwortet werden sollen.

Von Claudia Stegmann

Es sind Fragen, die die Landwirte und Menschen im Donaumoos bewegen. Fragen, auf die sie eine Antwort haben wollen, ehe der Freistaat Geld in Maßnahmen pumpt, deren Auswirkungen sie nicht abschätzen können. Bei den drei Bürgersprechstunden, die Staatssekretär Roland Weigert (FW) und Matthias Enghuber ( CSU) zusammen in Karlshuld und in Königsmoos in Zusammenhang mit dem Donaumoos-Entwicklungskonzept 2.0 angeboten haben, kamen rund 70 Fragen zur Sprache, die die beiden Landtagsabgeordneten nicht oder nicht ausreichend genug beantworten konnten und deshalb jetzt an Landrat Peter von der Grün weitergereicht haben.

