Donauschwimmen in Neuburg: „2022 sind wir wieder am Start“

In der Donau schwimmen auf Eisplatten, das hatte auch in 50 Jahren Winterschwimmen Seltenheitswert.

Plus Die Neuburger Wasserwacht hofft auf die 52. Auflage des Winterspektakels im kommenden Jahr. Dieter Roth ist Grandseigneur und Mitbegründer des in Europa größten Events dieser Art.

Von Winfried Rein

„Natürlich fehlt etwas.“ Am heutigen Samstag wäre wieder Donauschwimmen und Matthias Brendel, der Chef der Neuburger Wasserwacht, kann alle Interessenten nur auf 2022 vertrösten. Dass in Pandemiezeiten Massenveranstaltungen unmöglich sind, haben die Veranstalter rechtzeitig erkannt und das Winterspektakel Anfang Oktober abgesagt.

Zum 25. Schwimmen sprang Rainer Haßfurter aus 2000 Meter Höhe mit einem Fallschirm ins Wasserwachtboot. Bild: Winfried Rein

Die Sache war so eindeutig, dass in den vergangenen Monaten kein einziger Ortsverband oder Verein wegen des Schwimmens nachgefragt hatte. Statt eines tobenden Faschingsballes sei nun ein Impfzentrum in der Ostendhalle, so Matthias Brendel, „da fragt man sich schon, was das für Zeiten sind“. Die Wasserwacht halte am Donauschwimmen fest „und sobald es geht, sind wir wieder am Start“.Matthias Brendel wird dann voraussichtlich wieder als Vorsitzender mitorganisieren, denn bei der Neuwahl am Freitag kandidierte er als einziger Bewerber für den 1. Vorsitz. Die gesamte Führungsmannschaft macht weiter. Nur Naturschützer Horst Schwark gab nach jahrzehntelangem Einsatz sein Ehrenamt auf. Die Neuburger Wasserwacht zählt über 800 Mitglieder.

Dieter Roth ist sozusagen als Grandseigneur dabei. Der Neuburger, im November 80 Jahre alt geworden, darf als Pionier des Donauschwimmens bezeichnet werden. Von 1969 bis 1993 führte er 24 Jahre lang die Neuburger Wasserwacht und danach den Kreisverband. Er moderierte jahrzehntelang das Schwimmen, betreut bis heute die Jury und ist selbstredend persönlich – zuletzt mit Sohn Jürgen und Enkel Michael – im Winter die Donau heruntergeschwommen. „Vielleicht 25 Mal“, schätzt er – nicht schlecht für einen, der erst mit elf Jahren das Schwimmen in einem Weiher gelernt hatte.

Das waren die acht allerersten Donauschwimmer: (hinten von links) Alois Paulus, Siegfried Lang, Otto Wiesnewski, Karl-Heinz Gnadler, Horst Schwark sowie (vorne von links) Dieter Roth, Helga und Dieter Schwark. Bild: Winfried Rein

Dass das Event solche Dimensionen annimmt, „das hätten wir in den 70er Jahren niemals geglaubt“, sagt Dieter Roth. Der frühere Soldat und StoV-Angestellte hörte in einer seiner ersten Vorstandssitzungen im Oktober 1969 beim „Bockbräu“ Kollegen Alois Paulus sagen: „Jetzt müssen wir auch im Winter mal in die Donau gehen.“ Die Wasserwacht sollte und wollte rund um die Uhr einsatzbereit sein. Im Januar 1970 war es dann so weit, mit Alois Paulus und Dieter Roth schwammen Karl-Heinz Gnadler, Siegfried Lang, Otto Wiesnewski, Horst Schwark, Dieter und Helga Schwark in Neopren-Anzügen vom Brandl bis zum Ruderclub. Das Neuburger Donauschwimmen war geboren.

Im folgenden Jahr machten schon die Augsburger mit, dann beteiligten sich mit Allersberg, Schrobenhausen oder Wemding weitere Wasserwachtfreunde. Einige der „Froschmänner“ setzten Narrenkappen auf – und schon hatte das Schwimmen seinen Faschingscharakter. 1973 verloren sich noch 51 Schwimmer in der Donau, vier Jahre später waren schon 361 Aktive dabei. Ohne gezielte Werbung kletterte die Zahl über 470 (1982), 693 (1987), 1198 (1990), 1863 (1993), 2018 (1994), 2190 (2003) und auf den bisherigen Rekord 2262 im Jahr 2017. Die bis dato einzige Absage folgte 2018 (wegen Hochwasser).

Kleine Zusatzshow am Rande: In den 80er Jahren steuerten Pioniere Am-phibienfahrzeuge vor dem Publikum am Donaukai. Bild: Winfried Rein

Wenn man so will, spiegelt das Winterschwimmen markante politische Ereignisse wider. Da wuschen Schwimmer große Geldscheine in der Donau – Hinweis auf die Parteispendenaffäre von Helmut Kohl. Nach Mauerfall und Wende 1990 machten plötzlich 700 Aktive mehr mit in Neuburg. Wasserwacht-, DLRG-, THW- und Tauchsportgruppen aus Stralsund, Scharbeutz, Radebeul, Apolda und weiteren Orten aus den neuen Bundesländern reisten an. „Sie brachten das Eisschwimmen mit“, erinnert sich Dieter Roth, der im Übrigen für die „Neuburger Wählergemeinschaft“ (NWG) zwei Perioden lang Stadtrat und Bäderreferent gewesen war.

Die Roths zog es immer wieder in die Donau, hier Dieter und Sohn Jürgen beim Neujahrsschwimmen 2009. Bild: Winfried Rein

Sonderapplaus erhielten vor 30 Jahren ein schwimmender Trabant und die 16 Bundesländer aus Styropor, die ihre Erfinder vor der Kulisse am Donaukai zu einem wiedervereinigten Deutschland zusammenfügten. Mit Pokalen und Preisen förderte die Wasserwacht den Wettbewerb um originelle Aufbauten. „Bad Aibling ist immer sehr fantasievoll“, hat Dieter Roth beobachtet. Zuletzt waren die Oberhausener mit Donaubrücke, Wikingerschiff, Star Wars und der Trump-Show die Stars.

Die Medien befeuerten den Ruf des „größten Winterschwimmens Europas“. Anfang der 80er Jahre berichteten vielleicht zwei Lokalreporter mit Schwarz-Weiß-Filmen von den Froschmännern. Dieter Roth gab seinem Bezirkschef immer einen Film für dpa München mit. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme ging per Bildschreiber an die Verlage in Deutschland. Bald waren die Bilder bunt und seit 20 Jahren sind sie digital. Das Internet spült seitdem die Eisenharten aus Neuburg fast über den ganzen Globus. Vor etwa zehn Jahren berichteten 15 Zeitungsreporter, Agenturfotografen und Fernsehsender vom Schwimmen. NBC informierte seine Zuseher in Amerika über das seltsame Flussschwimmen in Europa, ARD-Tagesschau und ZDF platzierten die „Verrückten“ stets kurz vor dem Wetterbericht.

Das Donauschwimmen 1979: eine große Gruppe Froschmänner an der Schleuse in Bittenbrunn.. Bild: Winfried Rein

So viel Trubel im kalten Wasser – und es ist noch nie etwas Ernsthaftes passiert. 2017 mussten besonders viele Aktive aussteigen, weil die Donau so kalt und langsam wie nie gewesen war. Dass letztlich alles gutgegangen ist, führt Mitbegründer Dieter Roth auf den enormen Einsatz der Veranstalter in punkto Sicherheit zurück. Außerdem steht für ihn das Neuburger Donauschwimmen unter einem guten Stern. Und das solle so bleiben.

