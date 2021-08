Bahnstreik: Strecke Donauwörth/Ingolstadt bislang nicht betroffen

Seit dem frühen Mittwochmorgen behindern Streiks den Bahnverkehr in ganz Deutschland. Die Agilis-Strecke Donauwörth/Ingolstadt ist bislang nicht betroffen.

Seit dem frühen Mittwochmorgen bestreikt die Lokführergewerkschaft GDL den Personenverkehr der Bahn in ganz Deutschland, was Bahnpendler vor Probleme stellt. Züge fallen komplett aus oder fahren nur mit Verspätungen. Nicht nur die Deutsche Bahn könnte betroffen sein, sondern auch andere Eisenbahngesellschaften, da DB-Personal, das die Infrastruktur verantwortet, ebenfalls streiken könnte. Dies könnte sich beispielsweise in den Stellwerken auswirken.

Bahnstreik: Was ist mit Agilis auf der Strecke Donauwörth-Neuburg-Ingolstadt?

Bahnreisende, die mit der Eisenbahngesellschaft Agilis auf der Strecke Donauwörth-Regensburg, über Neuburg an der Donau und Ingolstadt, fahren, sind bislang von den Auswirkungen des Streiks offenbar verschont. Wie eine Agilis-Sprecherin am Mittwochvormittag auf Nachfrage erklärt, ist die Gesellschaft ohnehin nicht vom Streik betroffen. Auch Probleme durch nicht besetzte Stellen in Stellwerken seien bis dato keine aufgetreten. So seien alle Züge auf der Strecke entsprechend dem Fahrplan unterwegs. Ob dies so bleibt, sei unklar, so die Sprecherin. Möglicherweise könnten nach einem Schichtwechsel Probleme auftreten. Man gehe bei Agilis jedoch davon aus, dass DB-Mitarbeiter, die für die Infrastruktur verantwortlich sind, zur Arbeit erscheinen. (ands)