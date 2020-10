vor 21 Min.

Doppelsieg für Neuburger Jäger

Beim Großen Bayerischen Landesschießen sicherten sich Peter Bour und Tanja Ortner den ersten Platz

Auch für die Jäger und Schützen geht mit 2020 ein besonderes Jahr zu Ende, das hauptsächlich aus abgesagten Wettkämpfen bestanden hat. Umso größer war die Freude, als es für die Durchführung des Großen Bayerischen Landesschießens im September doch noch grünes Licht gab, und zwar mit einem veränderten Wettkampfmodus.

War das Schießen in den Jahren vorher immer eine Kombination aus Kugelschießen im Innenraum und Wurftaubenschießen im Freien gewesen, beschränkte man sich in diesem Jahr aus offensichtlichen Gründen auf das Wurftaubenschießen. Beim Wettkampf im Freien konnten nämlich Abstands- und Hygieneregeln sehr einfach eingehalten werden. So machte sich eine rekordverdächtige Anzahl von 97 Schützen auf ins schwäbische Amerdingen, wo der Jagdschutzverein Neuburg mit zwei Top-Ergebnissen glänzen konnte.

In einem wirklich anspruchsvollen Jagdparcours sicherte sich Peter Bour den ersten Platz in der Altersklasse. Mit seinem beeindruckenden Ergebnis lag er gleichauf mit dem Sieger in der Schützenklasse und teilte sich mit diesem das Spitzenresultat. Bei den Damen belegte Tanja Ortner den ersten Rang. Die Neuburger Junioren Florian Mühlbauer und David Schneider ließen mit hervorragenden Platzierungen im Mittelfeld aufhorchen (5. und 6. Platz).

Und hier die weiteren Ergebnisse der Neuburger Jäger: Thomas Müller, Platz 9 Schützenklasse; Martin Mühlbauer, Platz 10 Schützenklasse; Manfred Oppenheimer, Platz 13 Schützenklasse B; Günther Heller, Platz 14 Schützenklasse B; Josef Lazarus, Platz 11 Altersklasse; Franz Rucker, Platz 5 Seniorenklasse.