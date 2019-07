17:39 Uhr

Doppelter Grund zum Feiern in der Kirche

Die Stadtpfarrei St. Ulrich feiert Silbernes Priesterjubiläum von Stadtpfarrer Gerd Zühlke und das jährliche Pfarrfest.

Von Roland Habermeier

Einen doppelten Grund zum Feiern hatte am Wochenende die Stadtpfarrei St. Ulrich. Neben dem jährlichen Pfarrfest mit dem Patrozinium im Gedenken an den Kirchenpatron Heiliger Ulrich gab es noch einen weiteren Anlass zur Freude: Die Priesterweihe von Stadtpfarrer Gerd Zühlke jährte sich diese Woche zum 25. Mal.

Hierzu ist Monsignore Thomas Gerstlacher, ehemaliger Priesterseelsorger der Diözese Augsburg aus Oberbernbach, am Sonntag in die Ottheinrichstadt gefahren. Nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Luzia in Zell, mit der St. Ulrich seit 2003 eine Pfarreigemeinschaft bildet, ging es für den Geistlichen in die Stadtpfarrei in den Neuburger Stadtteil Ostend. Mesmer Manfred Geiger zog hier in der Früh die Kirchenfahnen auf dem Vorplatz der Kirche auf. Elisabeth Altmann, Monika Malejka und Renate Jung haben noch letzte Hand an die festliche Dekoration in der Kirche gelegt. Dann war alles für den Festgottesdienst vorbereitet.

Mehrere Fahnenabordnungen begleiteten die Feierlichkeiten in Neuburg

Die Fahnenabordnungen von Kolping Neuburg, der Feuerwehr, Schützen- sowie Gartenbauverein zogen vor der Ministrantenschar mit Monsignore Thomas Gerstlacher, Stadtpfarrer Gerd Zühlke und Diakon Hubert Seitle zu Beginn durch den Mittelgang feierlich ein. In der Festpredigt ging Monsignore Thomas Gerstlacher auf die Priesterweihe von Stadtpfarrer Gerd Zühlke im Juli 1994 in seiner Heimatpfarrei Nordheim bei Donauwörth ein und erinnerte an seinen Primizspruch „Dem Herrn den Weg bereiten“. Nach der Priesterweihe war Zühlke je zwei Jahre in Augsburg und Neu-Ulm tätig, bevor er vor 21 Jahren an die Stadtpfarrei St. Ulrich wechselte.

Beim anschließenden Pfarrfest im Pfarrgarten hatten die Organisatoren Glück mit dem Wetter, der angekündigte Regen blieb aus. Bei der Essens- und Getränkeausgabe herrschte Hochbetrieb und der Pfarrgemeinderat, die Jugend und der Kindergarten von St. Ulrich sorgten mit einem ausgefeilten Programm – bestehend aus einer Blumen-Tombola, Glitzer-Tattoos, Basteln und Malen – für Kurzweil.

Der Kirchenchor von St. Ulrich setzte musikalische Akzente

Musikalische Akzente setzte nach dem Mittagessen der Kirchenchor von St. Ulrich unter der Leitung von James Hurley. Stadtpfarrer Gerd Zühlke nahm während des Pfarrfestes viele Gratulationen von den Gläubigen entgegen und freut sich sichtlich, dass er in der Pfarrei wirken darf.

„Altersübergreifend, alle miteinander verbunden, genau so soll eine funktionierende Pfarrgemeinde sein“, ergänzte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ursula Buchfelder und blickte zusammen mit dem Organisator des Pfarrfest, Erich Hammerer zufrieden in die Runde.

