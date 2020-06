12:00 Uhr

Dorferneuerung Joshofen: Wie geht es weiter?

Plus Seit Jahren tut sich wenig in Joshofen, zumindest was das Projekt der Dorferneuerung anbelangt. Jetzt war der Neuburger Ortsteil wieder einmal Thema des Stadtrats – und offenbarte einiges an Diskussionsbedarf.

Um die Dorferneuerung in Joshofen ist es zuletzt etwas ruhig geworden. In den vergangenen Jahren jedenfalls war dort weitgehend Stillstand gewesen – aus verschiedenen Gründen, wie Markus Häckl in der jüngsten Sitzung des Stadtrats berichtete. Und er sei davon ausgegangen, sagte der Kämmerer weiter, dass sich daran auch 2020 nicht viel ändern werde. Doch wie so oft kam alles anders.

Dorferneuerung Joshofen: Städtischer Anteil wächst immens

Erst vor wenigen Tagen, referierte der Kämmerer, wurde die neue Planungsvariante vom Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern an die Stadt geschickt. Von ursprünglich 764.000 Euro liegt die Kostenschätzung jetzt bei etwa 1,2 Millionen Euro. Dadurch würde der städtische Eigenanteil von bisher 350.000 Euro um fast das Doppelte auf 672.000 Euro ansteigen. Für 2020 werden laut der Sitzungsvorlage bis auf anteilige Planungsmittel keine Kosten für die Dorferneuerung anfallen. Von den Restmitteln – 100.000 Euro – aus dem Vorjahr würden allerdings etwa

90.000 Euro für die neue Kindertagesstätte in der Richard-Wagner-Straße benötigt. Weitere Mittel stehen deshalb nicht zur Verfügung. Gerade in der jetzigen Zeit, sagte Markus Häckl, sei es schwierig, die Maßnahme auch wirklich anzugehen. Vor diesem Hintergrund schlug die Finanzverwaltung vor, die Kooperation mit dem Amt zu beenden und die vertraglich festgelegte Restzahlung von maximal 17.000 Euro zu begleichen – um dann in der Finanzplanung 2023 bis 2025 entsprechende Mittel bereit zu stellen. Ein Vorstoß, der schließlich eine längere und kontroverse Diskussion entfachte.

Alfred Hornung zum Beispiel sprach sich für einen Ausstieg aus. „Wir sollten den Betrag von 350.000 Euro nicht noch weiter nach oben drehen“, bekräftigte der CSU-Politiker. Ebenso Parteikollege Hans Mayr. Nach Meinung des Stadtrats ist es besser, die finanziellen Mittel in solch schwierigen Zeiten zu bündeln und lieber zukunftsorientiert in das Gemeinwesen zu investieren. „Nichts gegen Joshofen, nichts gegen die Ortsteile, aber wir brauchen andere Dinge mehr als die Dorferneuerung.“

Ortssprecher Joshofens bittet Stadtrat, Dorferneuerung nicht zu kippen

Man habe viel Zeit und Herz investiert, wandte der Ortssprecher des Stadtteils, Eduard Lunzner, ein. „Die Joshofener haben lange Zeit darauf hingearbeitet.“ 2015 schon sei die Dorferneuerung in einem planungsreifen Zustand gewesen. Dann aber sei es zu Verzögerungen gekommen, die mitunter von der Verwaltung verschuldet wurden, zumal zugesagte Bedingungen nicht erfüllt wurden. Nach Berechnungen brächten ebendiese Verzögerungen pro Jahr zwischen fünf und acht Prozent Preissteigerung mit sich. Eduard Lunzner bat deshalb noch einmal dezidiert darum, die Dorferneuerung nicht zu kippen, sondern daran festzuhalten.

Dass die Verzögerungen auf Versäumnisse der Verwaltung zurückzuführen seien, dem widersprach Oberbürgermeister Bernhard Gmehling vehement. Dafür, so bekräftigte der Rathauschef, habe es viele Gründe gegeben, an denen die Joshofener auch selbst schuld gewesen seien. Es habe „ohne Ende“ Streit gegeben, weil man sich nicht einig war. Am Ende habe man sich „halbwegs“ auf einen Kompromiss geeinigt.

Die Einwohner Joshofens sollten bedenken, dass es zu einer zweiten Corona-Welle kommen könnte, mahnte Elisabeth Schafferhans von den Freien Wählern. Kindertagesstätten seien derzeit wichtiger – und etwas, wovon auch die Joshofener profitieren würden. Dafür zeigte Ortssprecher Eduard Lunzner durchaus Verständnis. Allerdings sei das Thema bisher geschoben und geschoben worden. Sollte man es wieder schieben, könnte das Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern irgendwann sagen, dass „Schluss“ sei.

OB Bernhard Gmehling wies auf drei bestehende Möglichkeiten hin, die Angelegenheit zu beschließen. Es sei einerseits denkbar, die Kooperation zu beenden und sich zu gegebener Zeit nach neuen Optionen umzusehen. Andererseits könne die Entscheidung zurückgestellt werden, um 2022 eine neue zu erwirken. Alternativ könne die Dorferneuerung fortgeführt werden.

Frank Thonig: Vielleicht fehle es der Dorferneuerung an genügend Lobby

Sie sei ein Projekt, das man seit Jahren verfolge, bekräftigte Frank Thonig von WIND. Vielleicht fehle es der Dorferneuerung aktuell einfach an genügend Lobby. Aber, betonte der neue Stadtrat: „Joshofen ist es wert, es bis 2022 durchzuführen“, sagte er.

Und so entschied das Gremium am Ende. 24 Neuburger Stadträtinnen und Stadträte stimmten für die „vermittelnde Lösung“, wie sie OB Bernhard Gmehling nannte. Sie sprachen sich demnach mehrheitlich für Option zwei aus. Die Dorferneuerung Joshofens werde damit auf eine „Warteschleife“ gesetzt. Sechs Mitglieder stimmten gegen diesen Vorschlag.

