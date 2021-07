Neuburg

Mekka des künstlerischen Austauschs: Das bietet die Sommerakademie in Neuburg 2021

Plus Weil auch in diesem Jahr Corona-Bedingungen beachtet werden müssen, wird auch die Neuburger Sommerakademie 2021 mit einigen Einschränkungen stattfinden. Ein Überblick.

Von Anna Hecker

Die Neuburger Sommerakademie gilt in der Region als ein kleines Mekka des künstlerischen Austauschs. Bildende Künstler, Musiker und Tänzer versammeln sich dann in der Neuburger Altstadt und geben ihr Wissen über das kreative Schaffen an die Kursteilnehmer weiter. Auch dieses Jahr wird dieser Austausch stattfinden, allerdings unter besonderen Bedingung – zum zweiten Mal in Folge muss die Sommerakademie an die Pandemie angepasst werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

