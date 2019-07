vor 33 Min.

Dozenten eröffnen Sommerakademie klangvoll

Beim Eröffnungskonzert der 41. Auflage der Sommerakademie beeindrucken die Kursleiter das Publikum. Darunter waren auch ein paar Lokalmatadore vertreten.

Von Johannes Seifert

Wie beglückend es sein kann, wenn unterschiedliche Einflüsse der Musik zwischen Abendland und Morgenland aufeinandertreffen, wurde beim überaus glanzvoll gestalteten Eröffnungskonzert der 41. Neuburger Sommerakademie mit den so herausragenden Dozenten und international gefragten Künstlern Alexander Suleiman (Leitung, Cello), Irma Issakadze (Klavier), Bin Huang (Solo-Violine), Manuela Nothas (Violine), Paul Silverthorne (Viola), Marcelo Mercadante (Bandoneon), Kozue Sato (Flöte), Khaled Bal’awi (Cello, Drums), den beiden Korrepetitoren Tomoko Nishikawa und Heiko Strahlendorff (Klavier) sowie den Neuburger Akteuren, Kerstin Schulz (Gesang) und Christoph Hoffmann (Schlagzeug) am Sonntagabend deutlich.

Das Programm unter der Regie des künstlerischen Leiters Alexander Suleiman war überaus vielseitig angelegt. So erfüllten virtuos angelegte Capricen, reich verzierte Sonaten, melancholisch stimmende Charakterstücke, Eigenkompositionen, argentinischer Tango sowie orientalisch klingende Improvisationen den gut besuchten Kongregationssaal.

Sommerakademie: Stargeigerin spielt virtuos

Höchst präzise und elegant intonierte beispielsweise die aus Asien stammende Stargeigerin Bin Huang, Gewinnerin des ARD-Wettbewerbs und erste Preisträgerin des Paganini-Wettbewerbs, eine Auswahl der hochvirtuosen Capricen für Violine solo, von Nicolo Paganini. Die in der Region bestens bekannte Pianistin Irma Issakadze, bekannt durch ihre CD-Aufnahme der Goldberg-Variationen von Bach, beeindruckte mit Sonaten von Domenico Scarlatti, die sie in solider Technik, bestens abgestuft und mit feinsinnigem Gespür präsentieren konnte.

Marcelo Mercadante, dieser Vollblutmusiker ist einmal mehr in Neuburg zu Gast. Er entführte das Publikum am Bandoneon, im glänzenden Zusammenspiel mit seinen Musikerkollegen in die Welt des Tangos. Und bei dem glanzvoll intonierten „Por una cabeza“ von Carlos Gardel erfreute besonders auch Kerstin Schulz mit sonorem Stimmklang.

Sommerakademie: Perfekter Auftritt eines Londoner Gasts

Erstmals bei der Sommerakademie wirkt der jordanische Musiker Khaled Bal’awi (Cello, Darbuka) als Dozent. Im erlesenen Zusammenspiel mit Alexander Suleiman, Kozue Sato (Flöte) und dem herausragenden Schlagzeuger Christoph Hoffmann erfüllten orientalische Klänge den Kongregationssaal, ganz zur Freude des spürbar begeisterten Publikums.

Mit Spannung erwartet wurde auch der Auftritt von Paul Silverthorne, Solobratschist des London Symphony Orchestra und der London Sinfonietta, der unter anderem solistisch mit Dirigenten wie Sir Simon Rattle, André Previn, Sir John Eliot Gardiner und Christopher Hogwood aufgetreten ist. Begleitet von Tomoko Nishikawa (Klavier) konnte er die Märchenbilder Opus 113 in frappierender Perfektion darbieten und überzeugte auch beim Klavierquintett, op. 44 von Robert Schumann durch geniales Zusammenspiel mit seinen Musikerkollegen.

Musik mit all den unterschiedlichen Stilen ist ohne Zweifel die Sprache, die verbindet, vor allem, wenn herausragende Dozenten auf derart eindrucksvolle Weise zusammenwirken. Und wo sonst werden musikalische Begegnungen in so bemerkenswerter Weise offenbar, wie bei dieser international besetzten Neuburger Sommerakademie.

