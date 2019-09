vor 33 Min.

Drei 18-Jährige verletzt

In der Theresienstraße gab es eine Schlägerei. Die Polizei sucht nach Zeugen

Bereits in der Nacht zum vergangenen Samstag war es laut Polizei vor einem Lokal in der Ingolstädter Theresienstraße zu einer Schlägerei gekommen, bei der drei Personen verletzt worden waren. Vergangenen Samstag gegen 3.15 Uhr war den Beamten die Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gemeldet worden. Vor Ort konnten drei leicht verletzte 18-Jährige aus Ingolstadt angetroffen werden. Sie gaben an, zunächst mit drei anderen Männern in Streit geraten zu sein. Im weiteren Verlauf seien die drei Ingolstädter von diesen dann geschlagen und getreten worden. Außerdem sei einer der 18-Jährigen von einem der drei Männer mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen und so verletzt worden. Die Täter entkamen. Einer der Gesuchten, ein 18-jähriger Ingolstädter, kehrte nach einiger Zeit zum Tatort zurück, wo er auf die Polizei traf. In den Streit sollen nach ersten Erkenntnissen auch zwei noch unbekannte junge Frauen involviert gewesen sein. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0841/9343-2222 bei der Polizei zu melden. (nr)

Themen folgen