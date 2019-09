vor 21 Min.

Drei Erzieher und 43 Erzieherinnen

Zwei Klassen aus der Staatlichen Fachakademie für Sozialpädagogik im Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Max-von-Pettenkofer Neuburg haben ihren Abschluss.

Von Manfred Dittenhofer

Die neuen Schuljahre haben bereits begonnen, da wurden zwei Klassen aus der Staatlichen Fachakademie für Sozialpädagogik im Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Max-von-Pettenkofer Neuburg verabschiedet. Zum einen feierten die Berufspraktikanten ihren Abschluss. Zum anderen wurde der erste Jahrgang der sogenannten OptiPrax-Klasse fertig. Insgesamt erhielten 43 Absolventinnen und drei Absolventen ihr Abschlusszeugnis. Dafür waren sie zwischen drei und fünf Jahre an der Berufsschule. Der Abschluss ist verglichen mit europäischem Standard mit einem Bachelor-Abschluss vergleichbar.

Beide Klassen ließen die Gäste der Abschlussfeier noch einmal an ihrer Berufsschulzeit teilhaben. Die OptiPaxler veranstalteten ein Kahoot-Quiz, bei dem alle Anwesenden mit einem Smartphone mitspielen konnten. 20 Fragen brachten 20 Antworten, die ein Spektrum aus der Schulzeit der Absolventen beleuchteten. Mit einer Diaschau verabschiedeten sich die Berufspraktikantinnen.

Die Ausbildung zum Erzieher gleicht einem Studium

Schulleiter Fritz Füßl gab den Absolventen den Ratschlag mit auf den Weg in das Berufsleben, Bauch und Kopf immer in Kombination zu nutzen. Die Schule habe vornehmlich Wissen vermittelt und damit das Hirn trainiert. Aber genauso wichtig sei das Bauchgefühl. Und das sollten die Absolventen nicht unterschlagen. Die Intuition sei viel schneller als das denkende Hirn. Intuition und Rationalität müssten in der richtigen Mischung angewandt werden. „Durch Langsamkeit, Stille und Achtsamkeit, durch Mediation und gute Vorbilder können wir unsere Sensitivität erhöhen und uns so weitere Optionen zur Ratio zugänglich machen.“

Die Absolventinnen beendeten ihr Studium an der Fachakademie für Sozialpädagogik als staatlich anerkannte Erzieherinnen, eine Ausbildung, die einem Hochschulabschluss gleichkommt. Der OptiPrax-Klasse dankte Füßl noch einmal extra. Sie seien als Pilotklasse ein Feldversuch gewesen und hätten kräftig mitgeholfen, das Projekt in die richtigen Bahnen zu lenken. „Sie haben Pionierarbeit geleistet. Die Erfahrung, die wir in Ihrem Jahrgang machen konnten, kommen all Ihren Nachfolgern zugute.“

OptiPrax-Klasse: Eine Neuheit in der Erzieherausbildung

Mit der OptiPrax-Klasse ging das Bayerische Kultusministerium bei der Erzieherausbildung neue Wege, um möglichst neue Bewerbergruppen anzusprechen.

Im Schuljahr 2016 startet das Ausbildungsmodell mit optimierten Praxisphasen. Für den dreijährigen Modellversuch schlossen die Träger ausgewählter sozialpädagogischer Einrichtungen einen Vertrag mit den Auszubildenden ab und garantierten eine Vergütung während der gesamten Ausbildungsdauer, die sich an den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes orientiert.

Dadurch soll die Attraktivität der Erzieherberufe gesteigert und damit vor allem Männer, Abiturienten und Quereinsteiger angesprochen und für den Beruf gewonnen werden.

