Dreister Dieb klaut in Ingolstadt Brotzeit eines Bauarbeiters

Ein Dieb hat in Ingolstadt die Brotzeit eines Bauarbeiters geklaut.

Am Donnerstagvormittag zwischen 9.20 und 12 Uhr war ein 50-jähriger Bauarbeiter mit Schweißarbeiten in der Kirchhoffstraße in Ingolstadt beschäftigt. Sein Firmenfahrzeug war dabei rund fünf Meter von seiner Arbeitsstelle entfernt. Auf Grund der geringen Distanz zur Baustelle ließ der 50-Jährige laut Polizei die Fahrertür des Transporters geöffnet.

Ingolstadt: Dieb klaut Brotzeit eines Bauarbeiters

Während der Mann arbeitete, klaute ein Unbekannter den Rucksack des Mannes aus dem Transporter. Allerdings befand sich darin lediglich die Verpflegung des Mannes. Der Schaden beläuft sich auf rund 20 Euro. Den Geldbeutel samt Inhalt ließ der Unbekannte zurück. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0841/9343-2222 melden. (nr)

