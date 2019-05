19:07 Uhr

Duales Studium am Berufsschulzentrum

Mit drei neuen Angeboten betreibt der Landkreis Standortsicherung. Neue Ausbildung „Kaufmann für e-commerce“ startet zum Schuljahr 2010/2020.

Von Norbert Eibel

Standortsicherung betreibt der Landkreis mit wichtigen Weichenstellungen beim Berufsschulzentrum (BSZ) Max von Pettenkofer in Neuburg. Der Kreisausschuss hat am Donnerstag einstimmig einer Bewerbung für den Schulversuch „Fachkraft für Grundschulbetreuung“ und dem Antrag auf das Schulprofil „Inklusion“ zugestimmt. Zudem wird eine Sonderklasse „Hochschule dual“ im Fachbereich e-commerce eingerichtet.

Die Berufsausbildung „Kaufmann für e-commerce“, die zum Schuljahr 2019/20 startet, könne künftig im Rahmen eines dualen Studiums erworben werden, erläuterte Schulleiter Fritz Füßl. Das BSZ hat vom Kultusministerium den Zuschlag für eine Sonderklasse bekommen. Bei dieser Kooperation arbeiten Hochschulen und Berufsschulen mit Betrieben zusammen. Konkret in der Region das BSZ mit den Hochschulen Ingolstadt, Deggendorf, Rosenheim, Neu-Ulm und München. „Ein spannendes Bildungsangebot“, so Füßl. „Für die jungen Leute ist das sehr interessant, denn damit können Lehre und Studium zugleich absolviert werden. Das wird bezahlt und ist praxisnah“, erklärte Füßl. In Kombination mit der THI ergebe sich eine ortsnahe Zusammenarbeit. Und auch die beteiligten Betriebe profitieren, sie könnten die Auszubildenden an sich binden. Unter der Ausbildung werden vier Berufe zusammengefasst: Betriebswirtschaft, Digitalbusiness, Tourismusmanagement und Internationales Handlungsmanagement. Neben Neuburg gibt es in Bayern noch einen zweiten Standort in Lichtenberg (Oberfranken).

Berufsschulzentrum: Mit der neuen Ausbildungsrichtung betritt man Neuland

Auch mit der Qualifizierung „Fachkraft für Grundschulkindbetreuung“ betrete man Neuland, erläuterte der Schulleiter dem Gremium. Zielgruppe seien jungen Frauen und Männer mit abgeschlossener Berufsausbildung und einem mittleren Schulabschluss, denen mit dieser Zusatzqualifizierung der Einstieg in den Lehrberuf ermöglicht werde. Hintergrund für die neue Ausbildungsrichtung ist der Rechtsanspruch auf Betreuung von Grundschulkindern bis zum Jahr 2025. Dadurch entstehe in Kürze ein enormer Bedarf, wie Schulreferent Reinhardt Reißner (CSU) anmerkte. „Es fehlen 20.000 Fachkräfte. Das ist also sehr zu begrüßen.“ Dem stimmte Werner Widuckel (SPD) zu: „Enorm wichtig für die strategische Ausrichtung der Berufsschule und ein wichtiges Standbein für die Rekrutierung von Fachpersonal.“

Kein zusätzlicher Raumbedarf am Berufsschulzentrum

Der Raumbedarf an der Monheimer Straße ist geklärt, der zusätzlich benötigte Unterrichtsraum ist vorhanden. Auch dieses Angebot soll im neuen Schuljahr starten. Beim Profil „Inklusion“ erhält die Wirtschaftsschule des BSZ zusätzliche Stunden zu ihrem Kontingent, um dem erhöhten sonderpädagogische Förderbedarf nachkommen zu können. Die Bau- und Sanierungsmaßnahmen in der Pestalozzistraße sind so weit abgeschlossen, die Schule ist barrierefrei. Laut Füßl sind spezielle bauliche Anforderungen und eine zusätzliche Ausstattung nicht zu erwarten.

Für die Einrichtung von Glasfaseranschlüssen an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises stellt der Kreistag heuer 85.000 Euro zur Verfügung. Der Landkreis sichert sich damit Mittel eines staatlichen Förderprogramms, das 90 Prozent der Kosten bezuschusst. Die Investition wurde mit 235.000 Euro veranschlagt, 150.000 Euro sind im laufenden Haushalt dafür eingestellt. Den Restbetrag hat der Kreisausschuss nun mit einer Verpflichtungsermächtigung einstimmig bewilligt.

Themen Folgen