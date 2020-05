vor 33 Min.

Düsenjäger-Absturz vor 15 Jahren: „Ein weites Feld“

Der spanische Düsenjäger bohrte sich in einen Acker und verschwand in diesem tiefen Krater.

Plus Beim Absturz eines Düsenjägers vor 15 Jahren entgingen Illdorf, Eschling und Wengen einer Katastrophe. Der spanische Pilot lenkte die „Mirage“ über das Dorf. Am Samstag Gedenkgottesdienst zum Jahrestag.

Von Winfried Rein

„Es war wirklich Glück im Unglück.“ Der Absturz eines Düsenjägers am 30. Mai 2005 zählt für Altbürgermeister Albin Kaufmann zu den markantesten Ereignissen seiner 18-jährigen Amtszeit. Das Aufatmen damals war groß, nachdem alle Beteiligten unversehrt geblieben waren. 15 Jahre später, an diesem Pfingstsamstag, gibt es um 19 Uhr wieder einen Gedenkgottesdienst an der Marienkapelle in Illdorf.

