15:29 Uhr

Dynamit auf sechs Beinen

Ausstellung Im Haus im Moos wird derzeit eine Ausstellung über Pflanzen und Tiere gezeigt, die sich in Bayern tummeln. Darunter ist ein Käfer, der sich durch körpereigene Explosionen schützt

Von Johannes Seifert

Karlshuld-Kleinhohenried „Wild, bunt und voller Wunder“ ist Bayerns Kulturlandschaft, deren Tiere und Pflanzen in der gleichnamigen Wanderausstellung des Deutschen Verbands für Landschaftspflege zur Zeit im Haus im Moos in Kleinhohenried vorgestellt werden.

Stefanie Klatt, die Leiterin der Umweltbildungsstelle Haus im Moos, machte im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich, wie sehr die heutige Landschaft vom Menschen geschaffen wurde und sie deshalb auch weiterhin entsprechend gepflegt werden müsse. Dabei gelte es nach wie vor, besonders auf Artenreichtum zu achten, vor allem in der Nähe zu Flüssen und Bächen, wo weit über 3000 Tiere wie die Bachmuschel oder Prachtlibelle, aber auch Pflanzen wie die Silberweide ihren Lebensraum hätten. Ebenso betonte sie, wie wertvoll beispielsweise Streuobstwiesen und vor allem der Lebensraum Moor, der ja im Donaumoos vorherrscht, für eine intakte Biodiversität sei.

Vor allem für Kinder und Jugendliche ist diese Ausstellung ein Ferientipp. Wiese, Bach, Wald, Moor, Magerrasen, Acker und Streuobstwiese werden mitsamt ihren tierischen und pflanzlichen Bewohnern vorgestellt. So können die Besucher beispielsweise über einen bebilderten Teppichboden oder durch einen imitierten Wald gehen, um in kleinen interaktiven Stationen schlafenden Haselmäusen oder Kiebitzen nachzuspüren. Auch Geräuschstationen von Tieren, wie etwa dem Bombardierkäfer, sind überaus bemerkenswert installiert. Die nur etwa zehn Millimeter großen Käfer haben am Hinterleibsende einen Explosionsapparat, aus dem bei Gefahr dem Angreifer reizende und übel riechende Gase aus zwei Röhren direkt entgegen geblasen werden. Dabei ist ein deutlicher Explosionsknall zu vernehmen.

Die Ausstellung „Wild, bunt und voller Wunder – Pflanzen und Tiere in Bayerns Kulturlandschaft“ ist bis einschließlich 8. September zu den üblichen Öffnungszeiten im Haus im Moos zu sehen (Dienstag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr, samstags von 13 bis 17 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr).

