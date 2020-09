18:00 Uhr

E-Autos: Wohin mit der Ladesäule in Rennertshofen?

Plus Rennertshofen hat bislang keine E-Ladestationen. Das soll sich jetzt ändern. Wo E-Autos künftig aufgeladen werden sollen.

Von Manfred Dittenhofer

Einige Fragezeichen blieben bei den Gemeinderäten Rennertshofens trotz der Information in der Gemeinderatssitzung über die Installation von E-Ladesäulen in der Marktgemeinde. Wie berichtet, beantragten die Freien Wähler, die SPD und die OPR Ladestationen für Autos und Fahrräder im Bereich der Schule. Damals wurde beschlossen, den Rat von Experten hinzuzuziehen. Am Dienstagabend nun stand Andreas Remmler, Leiter E-Mobility bei der LEW, Rede und Antwort.

Und der zog zuerst einmal den von den Räten anvisierten Standort in Zweifel. Seine Erfahrung zeige, dass E-Ladesäulen an frequentierte Orte müssten. Am Rathaus oder auf einem Supermarktparkplatz werde die Säule öfter genutzt. Das Ansinnen der Gemeinderäte, Ladestationen zugleich für Mitarbeiter von Schule, Kindergarten und Kinderkrippe sowie für Touristen zu schaffen, sah Remmler kritisch. „Überlegen Sie sich, wie lange im Jahr die Wanderwege und Fahrradwege genutzt werden.“

Einer der im Rennertshofener Gemeinderat diskutierten Standorte für eine E-Ladesäule: der Parkplatz an der Schule. Bild: Manfred Dittenhofer

In Rennertshofen sind derzeit nur acht E-Autos zugelassen

Für eine Kostenschätzung benötigt der Stromanbieter einen genauen Standort. Dann erst könne man den finanziellen Aufwand kalkulieren. Eines aber stellte Remmler klar: Ein Geschäftsmodell wird es für LEW nicht sein. Die Gemeinde müsse für die Anlage zahlen, sowohl für die Installation wie auch für den Betrieb. Einen genauen Betrag konnte Remmler noch nicht nennen, bisher aber liege die Monatsmiete für langsamere Wechselstrom-Ladesäulen zwischen 150 und 250 Euro. Eine Schnellladestation würde sich nicht rechnen. Die Installationskosten werden durch Fördergelder bezuschusst. Sie betragen bis zu 50 Prozent, maximal aber 3000 Euro pro Ladepunkt und zusätzlich 6000 Euro für den Netzanschluss.

Interessante Zahlen hatte auch Bürgermeister Georg Hirschbeck im Gepäck. Bei rund 3500 zugelassenen Autos in der Marktgemeinde sind momentan lediglich acht E-Fahrzeuge darunter. Die Zahl werde in den kommenden Jahren, so glaubt Remmler, rasant steigen. Deshalb werde das Netz an Ladestationen zunehmen, allerdings auch in Privathaushalten, bei Arbeitgebern, und vor Geschäften. Deshalb beschloss der Gemeinderat neben der Bestimmung zweier genauer Standorte an der Schule und vor dem Supermarkt auch ein Gespräch mit dem Betreiber des Edeka-Marktes. Vielleicht sei der ja gewillt, auf seinem Parkplatz eine Ladesäule anzubieten. Auf jeden Fall soll auch eine Möglichkeit zum Laden von E-Bikes geschaffen werden.

