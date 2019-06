E-Scooter nehmen Fahrt auf

Plus Durch Ingolstadt könnten bereits im September die ersten E-Scooter düsen.

Am 15. Juni gab die Bundesregierung grünes Licht für die Teilnahme von E-Scootern am Straßenverkehr. Keine zwei Wochen später flitzen die Gefährte schon in Ingolstadt. Zwar ist es nur ein Testlauf auf einem abgesperrten Parkplatz, den das digitale Gründerzentrum brigk da am Mittwochabend veranstaltet. Doch schon die öffentliche Probefahrt zeigt: Viele Ingolstädter sind neugierig und fasziniert von der neuen Technik. Ohne Berührungsängste stellen sie sich auf die von Privatpersonen und dem Berliner Start-up Tier Mobility bereitgestellten Gefährte und düsen – von einem leisen Summen begleitet – dynamisch über den Teer. Ist das die Zukunft der urbanen Mobilität?

Daran arbeitet zumindest der Ingolstädter Philipp Haas. Er ist beim Mobilitätsanbieter Tier für die Erschließung neuer Märkte zuständig. Das Start-up gibt es noch nicht einmal ein Jahr, doch es wächst offenbar so schnell, dass Haas am Mittwoch nicht genau beziffern kann, in wie vielen Städten es den E-Scooter-Verleih seiner Firma bereits gibt. „Zwischen 28 und 30“, sagt er vor dem Publikum im brigk. Rund 15.000 Roller seien im Einsatz, erst vor Kurzem habe Tier die Marke von drei Millionen Fahrten geknackt. Es ist die Rede vom „am schnellsten wachsenden Mobility-Start-up der Welt“. Und es wächst weiter, in wenigen Tagen gehe Tier laut Haas in zwei skandinavischen Städten an den Start. In Metropolen wie Paris, Lissabon, Berlin und München kann man die elektrischen Flitzer schon heute per App buchen. Die Aktivierung des Fahrzeugs kostet einen Euro, jede Fahrtminute 15 Cent.

Für E-Scooter gibt es klare Regeln

Wer zum ersten Mal auf einen E-Scooter steigt, den überrascht die schubartige Beschleunigung des Elektromotors. Durch links und rechts am Lenker befestigte Regler lässt sich die Geschwindigkeit einstellen. Ein kleines Display zeigt das Tempo sowie den Ladestand der Batterie an. Höchstens 20 Kilometer pro Stunde dürfen die E-Scooter hierzulande fahren. Außerdem müssen sie „verkehrssicher sein, bremsen können, steuerbar sein und eine Beleuchtungsanlage haben“. So steht es in der neuen „Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung“. Auch eine Versicherung ist Pflicht.

Philipp Haas von Tier, brigk-Leiter Franz Glatz und Verbandspräsident Kurt Sigl sprachen über E-Mobilität. Bild: Thomas Balbierer

Bis spätestens September, so hofft Haas, gebe es den E-Scooter-Verleih auch in Ingolstadt. Derzeit befinde man sich noch in Verhandlungen mit „zwei großen Unternehmen, der Stadt und einem städtischen Betrieb“, erklärt er. Er lobt die Stadt für ihre Offenheit gegenüber Innovationen und betont, dass Ingolstadt finanziell, sozial und infrastrukturell genau in das Raster des Start-ups passe. Eine feste Zielgruppe gebe es für das Angebot nicht, sagt Haas. „Es steht allen offen.“ Für den Ingolstädter, der 17 Jahre lang für Media-Saturn tätig war und nun im Gründerzentrum brigk arbeitet, wäre eine Partnerschaft mit Ingolstadt auch von emotionalem Wert.

Streit um die Verkehrstauglichkeit von E-Scootern

Emotional war auch der öffentliche Streit um die Verkehrstauglichkeit der Geräte. Ursprünglich sollten sie auf Gehwegen und in Fußgängerzonen zugelassen werden, doch die Angst vor steigenden Unfallzahlen verhinderte das. Nun dürfen die Scooter überall dort rollen, wo auch Radfahrer unterwegs sind. Andere erinnern sich mit Sorge an das, wie Philipp Haas es nennt, „Obike-Debakel“ in München. 2018 überfluteten tausende orange Leihräder des asiatischen Unternehmens die Münchner Innenstadt. Die Firma ging pleite, die Stadt musste die Schrotträder entsorgen. Haas verspricht, dass Tier die Elektro-Tretroller jede Nacht einsammle und warte.

Einige Fans haben die elektrischen Flitzer in Ingolstadt schon. Einer von ihnen: brigk-Leiter Franz Glatz. Er schätzt den geräuschlosen und emissionsfreien Antrieb sowie die starke Beschleunigung der Fahrzeuge. Außerdem vermittle das Fahren ein besonderes Gefühl von Individualität. „Man hebt sich von anderen ab.“ E-Scooter sind für ihn aber nur der Anfang. „Das Feld der Mikromobilität wird sich noch stark weiterentwickeln“, prognostiziert Glatz und nennt zum Beispiel Drohnen als weitere Form der zukünftigen Fortbewegung. Nun gehe es darum, verschiedene Möglichkeiten der modernen Mobilität auszuprobieren. Für den Test der E-Scooter habe Ingolstadt mit seinem urbanen Umfeld „genau die richtige Größe“, sagt Glatz.

Bild: Thomas Balbierer

Über das Ausprobieren schein Kurt Sigl längst hinaus zu sein. Der Präsident des Bundesverbandes eMobilität formuliert am Mittwoch auf der brigk-Bühne ein ganz großes Ziel für die sich rasant entwickelnde Mobilität der Zukunft: „Wir haben die Vision einer autofreien Innenstadt. Autos stinken und nehmen Platz weg. Wir wollen Städte lebenswerter und grüner machen.“ E-Scooter seien dafür ein guter Anfang, findet Sigl.