80-Jähriger verstirbt bei Unfall in Edelshausen im Kreis Schrobenhausen

Bei einem schweren Unfall auf der Staatsstraße 2214 im Kreis Schrobenhausen ist ein 80-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er fuhr mit seinem Auto frontal gegen einen Baum.

Ein 80-jähriger aus dem Gemeindebereich Brunnen ist bei einem schweren Unfall am Dienstag auf der Staatsstraße 2214 in Edelshausen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Der Mann fuhr mit seinem Mercedes gegen 15.45 Uhr auf der Staatsstraße von Brunnen kommend Richtung Schrobenhausen. Auf gerader Strecke kam er, 500 Meter vor der Abfahrt nach Edelshausen, aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der rechten Fahrzeugfront gegen einen Baum.

Tödlicher Unfall auf der Staatsstraße 2214 bei Edelshausen in Schrobenhausen

Zeuge des Unfalls war ein in entgegengesetzter Richtung fahrender 64-Jähriger aus Ingolstadt. Der angeschnallte Fahrer wurde durch die Feuerwehren aus Schrobenhausen und Edelshausen aus dem Fahrzeug geborgen und zunächst mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Schrobenhausen eingeliefert. Von dort erfolgte eine Verlegung in eine Spezialklinik, wo der Mann dann in der Nacht seinen Verletzungen erlag. Zur Unfallzeit war die Fahrbahn nass und es ging ein starker Wind. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn teilweise gesperrt. (nr)