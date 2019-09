00:31 Uhr

Effektvolle musikalische Stimmungsbilder

Armenische Komponisten Knara Gazarian und Vardan Mamikonian zu Gast beim GKO in Ingolstadt

Von Johannes Seifert

Die beiden in Armenien geborenen Pianisten, Knara Gazarian, die Schwester des Chefdirigenten Ruben Gazarian, und Vardan Mamikonian beeindruckten beim siebten Abo-Konzert des Georgischen Kammerorchesters im gut besuchten Theaterfestsaal.

Bachs „Konzert für Tasteninstrument und Orchester in f-Moll BWV 1056“, Howard Hansons Fantasie „Variations on a theme of youth“ und Gustav Holsts Zyklus „Die Planeten“, in einer Bearbeitung für Kammerorchester von Helmut Imig, standen dabei auf dem Programm.

Bach zu interpretieren ist im eigentlichen Sinn immer spannend, noch dazu in nicht historisch informierter Aufführungspraxis.

Wie alle seine Konzerte für ein einziges Tasteninstrument, ist auch das Konzert in f-Moll, BWV 1056, eine Bearbeitung eines eigenen Werks. Dieses wurde vom Solisten Vardan Mamikonian und dem GKO mit großer Leidenschaft, jenem Esprit und jener Detailversessenheit, mit Kraft und Energie, strömender Eleganz und mitreißender Dynamik intoniert.

Mit seinen „Planeten“ op. 32, hat Holst 1914/16 ein effektreiches Werk geschrieben, das die Filmmusik maßgeblich beeinflusste. Holst übernimmt für jeden Planeten menschliche Eigenschaften, entsprechend der jeweiligen römischen Gottheit.

Knara Gazarian (Flügel) intonierte hier mit vornehmer Zurückhaltung und brachte die so herrlich im Raum schwebenden Melodien bestens abgestimmt zur Geltung. Natürlich ist ihr Spiel in technischer Sichtweise höchst vollendet, ihre Intonation erlesen und gleichermaßen dominant.

Im glanzvollen Zusammenspiel mit dem solide agierenden Orchesterapparat und ihrem großen Vorbild Vardan Mamikonian (ebenso Flügel) gelang es somit, die so erlesenen Stimmungsbilder Mars, Venus, Merkur in bester Manier musikalisch zu entwickeln. Ein besonderes Kompliment an das von Ruben Gazarian solide geführte Kammerorchester. Es agierte mit inniger Introvertiertheit, begleitete präzise und mit enormem Spielvermögen. Alles wirkte klug aufgebaut. Genau hier in diesem so wundervoll angelegten Werk, wie auch bei der wohlklingenden Fantasie „Variations on a theme of youth“ gelang es, diese mit zahlreichen rhythmischen Elementen versehene Musik entsprechend rein zu intonieren. Auch im Hinblick auf die straffe Linienführung der Melodik, der Dynamik und der solistischen Prägnanz setzte das Orchester Maßstäbe.

Gazarian wird, während ihr Bruder beim Vater zunächst die Geige erlernt, von der Mutter am Klavier unterrichtet. Beide besuchen in Jerewan die Spezialmusikschule „PCI. Tschaikowsky“ und das Staatliche Armenische Konservatorium, um nach Deutschland überzusiedeln. Wie die Geschwister Gazarian stammt auch Vardan Mamikonian aus Armenien. Der in Paris lebende Pianist studierte am Konservatorium in Moskau. Seit seinem Gewinn des World-Music-Masters-Wettbewerbs in Monte Carlo 1992 ist er mit bedeutenden Orchestern auf Tour, wie den Bamberger Symphonikern, dem Tonhalle Orchester Zürich und den Berliner Symphonikern.

Themen folgen