„Effi Briest“ auf dem Dach des KAP 94

Neuer Ort für das Altstadttheater

Auf der angestammten Bühne des Altstadttheaters kann aktuell nach wie vor nicht gespielt werden. Neben den bisher bereits laufenden Kooperationen bei „Arthur & Claire“ mit dem BBK in der Harderbastei (Zusatztermin am Dienstag, 20. Oktober) und „Anderthalb Meter“ mit und in der Sparkasse gibt es nun eine neue Zusammenarbeit, und zwar mit der Kunst- und Kulturwerkstatt KAP94. Zum ersten Mal findet draußen im neu angelegten Dachgarten des KAP94 ein Theaterstück statt: Dort wird „Effi Briest“ gezeigt. Neu ist auch die Uhrzeit: Um die Kulisse des Dachgartens genießen zu können, wird am Tag gespielt – die Outdoor-Vorstellungen am Wochenende (17. und 18. Oktober) finden um 12 Uhr mittags statt. Karten und Reservierungen der entfallenen „Effi Briest“-Vorstellungen im Frühjahr gelten ebenso für diese Vorstellungen. Es wird aber darum gebeten, sich unter kontakt@altstadttheater.de zu melden, damit die Plätze neu verteilt werden können. (nr)

Weitere Informationen gibt es unter www.altstadttheater.de.