Eggspatzen-Prinzenpaar kommt aus Unterstall

Sabrina Medele und Marco Benzinger führen den großen Hofstaat im benachbarten Egweil an.

Von Hans-Peter Gabler

Mit der Vorstellung der Prinzenpaare und Tanzgarden wurde bei den Egweiler Eggspatzen die Faschingssaison 2020 eröffnet. Prinzessin Sabrina I. und Prinz Marco I. sind die Regenten für den großen Hofstaat. Bei den Kindern sitzen Prinzessin Lea I. und Prinz Niklas I. auf dem Thron. Die neue Eggspatzen-Präsidentin Christina Schieber hat mit einer gelungenen Eröffnung ihre Feuertaufe glänzend bestanden. Die Hofmarschälle Anna Spiegl und Fiona Stadler präsentierten die Garden und moderierten die Vorstellung.

Sabrina Medele ist 24 Jahre alt und kommt aus Unterstall. Sie arbeitet als Werkzeugmechanikerin bei Audi und hat im vergangenen Jahr ihren Meister gemacht. Sie wollte schon länger in einer Garde tanzen und hat auch immer bei anderen zugeschaut. Im letzten Jahr hat sie dann die Initiative ergriffen und als Gardetänzerin begonnen. Sie ist ansonsten sehr tierlieb und hilft auch gerne im elterlichen Betrieb. Beim Skifahren holt sie sich die sportliche Fitness.

Marco Benzinger tanzte bei den Eggspatzen schon in der Garde

Prinz Marco Benzinger hat sie gefragt und schnell eine Zusage erhalten. Er kommt ebenfalls aus Unterstall, ist auch 24 Jahre alt und Bankkaufmann bei der „Raiffeisenbank Donautal“ in Gaimersheim. Er tanzte im vergangenen Jahr bereits in der Garde und wollte jetzt unbedingt Prinz werden. Die letztjährige Prinzessin hat ihn auch animiert dazu. Er ist Vorsitzender der KLJB Unterstall. Daneben ist er in der freiwilligen Feuerwehr aktiv und spielt in der SpVgg Joshofen/Bergheim Fußball. Mit der KLJB ist er schon einige Male beim Rosenmontagsumzug in Egweil mit dabei gewesen. Trainiert werden sie für den Walzer von Stefanie Eder und Marlene Guppenberger. Für den Solo-Showteil sind Christina und Katja Schieber zuständig.

Lea Spreng ist eine waschechte Egweilerin, ist neun Jahre alt und besucht die Grundschule in Nassenfels. Sie tanzte schon drei Jahre in der Kindergarde, doch im Herzen ist sie schon länger Prinzessin. Diesen Wunsch hat sie sich in diesem Jahr erfüllt. Ihre Schwestern haben das gleiche „Fieber“. Eine tanzt heuer erstmals in der Kindergarde und die andere noch daheim, ergänzt die Mutter. Lea ist musikalisch und spielt Querflöte. Daneben ist sie auch sportlich unterwegs und reitet in Nassenfels. Und auch als Cheerleader in Gaimersheim zeigte sie eine sportliche Note.

Zwei Sandkastenfreunde werden Prinzenpaar in Egweil

Ihren Prinzen hat sie sich ausgesucht. Es ist ihr Freund von klein auf, Niklas Endres, ein gebürtiger Egweiler. Er ist zehn Jahre alt und besucht im ersten Jahr die Realschule in Rebdorf. Mit dem Fasching hatte er bisher eigentlich keine Berührung. Er musste auch etwas überlegen, aber dann hat die Freundschaft gesiegt und er hat gern zugesagt. Seine Musikalität gehört dem Schlagzeug, mit dem er auch einmal öffentlich auftreten will. Seine Sportlichkeit übt er beim Geräteturnen in Gaimersheim. Trainiert wird das Paar von Leonie Vogl und Lena Heinrich.

Die ersten Trainingsmonate liegen bereits hinter ihnen und langsam geht’s an den Feinschliff. Aber alle sind schon ganz heiß auf den Eröffnungsball. Er findet am Freitag, 10. Januar 2020, statt.

