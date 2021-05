Ehekirchen

Auch Ehekirchen hat jetzt ein Testzentrum

Plus Am Sonntag, 16. Mai, kamen die ersten Bürger in die Mehrzweckhalle in Ehekirchen, um sich testen zu lassen. Bis zu 140 können hier künftig pro Tag getestet werden.

Von Andrea Hammerl

Mit 25 Ehrenamtlichen zur Einweisung und ebenso vielen Testwilligen ist das Schnelltestzentrum Ehekirchen am Sonntagabend in der Mehrzweckhalle gestartet. „Wir sind so viele Helfer, dass die BRKler gleich erschrocken sind“, erzählt Maria Lang lachend, als sie frisch geschult den Heimweg antritt. Voraussichtlich wird sie maximal einmal in der Woche eingesetzt, hat sich aber auch als Springer angeboten.

