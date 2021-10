Ehekirchen

16:50 Uhr

Dorfplatz in Ehekirchen: Bürger sollen bei Erneuerung mitgestalten

Plus Das Zentrum der Gemeinde soll ein neues Gesicht bekommen - und die Bürgerinnen und Bürger dürfen auch Ideen und Wünsche einbringen. Wo das möglich ist und was sich Bürgermeister Gamisch wünscht.

Von Katrin Kretzmann

Das Herzstück einer jeden Gemeinde ist in der Regel der Dorfplatz. Es ist der Ort, an dem sich die Wege der Bürgerinnen und Bürger kreuzen und lebendiges Treiben herrschen soll. Vielerorts ist das allerdings nicht mehr so und immer mehr Gemeinden streben daher eine Neugestaltung ihrer Mitte an – so auch Ehekirchen. An diesem Samstag, 16. Oktober, sollen im Rahmen einer Auftaktveranstaltung Ideen und Wünsche gesammelt werden, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort.

