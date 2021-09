Ehekirchen: Das ist die neue Vorstandschaft des Gewerbevereins

Plus Was beim ersten Treffen des Gewerbe- und Wirtschaftsvereins (GWE) Ehekirchen nach eineinhalb Jahren beschlossen wurde.

Die Vorstandsmannschaft des Gewerbe- und Wirtschaftsvereins Ehekirchen (GWE) bleibt nach den Neuwahlen so gut wie identisch bestehen. Das Team um die beiden Vorsitzenden Thomas Bednarz und Alois Schmaus verändert sich lediglich durch einen neuen Beisitzer: Andreas Karmann übernimmt den Posten von Norbert Sarauer, der sich sechs Jahre für den GWE engagiert hat.