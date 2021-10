Ehekirchen

vor 49 Min.

Ehekirchen: Funkmast soll auf 5G-Sendeanlage erweitert werden

Plus Die Modernisierung der digitalen Infrastruktur ist auch in Ehekirchen ein Thema. So soll eine bereits bestehende Funkanlage erweitert werden. Womit sich der Gemeinderat in seiner Sitzung noch beschäftigte.

Von Katrin Kretzmann

Die Modernisierung der digitalen Infrastruktur steht bei vielen Kommunen ganz oben auf der Agenda. Auch die Gemeinde Ehekirchen hat sich in ihrer Sitzung am Dienstag mit dem Thema beschäftigt. So soll eine bereits bestehende Funkanlage auf einem Privatgrundstück im nördlichen Gemeindegebiet laut Mitteilung des Betreibers Telefonica Deutschland um eine 5G-Sendeanlage erweitert werden. „Hintergrund ist, dass die Telefonica uns darüber informiert hat, die Infrastruktur für mobiles Breitband nach und nach moderner zu machen und auszubauen“, sagte Bürgermeister Günter Gamisch.

