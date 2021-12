Ehekirchen

vor 46 Min.

Ehekirchen: Gemeinderat segnet Radwegekonzept ab

Plus Lange hat es gedauert und nun gab es vom Gemeinderat grünes Licht für die finale Version eines Radwegekonzepts für Ehekirchen. An welchen Details das Gremium aber noch feilen will.

Von Katrin Kretzmann

Viele Jahre wurde über die einzelnen Maßnahmen diskutiert. Im April entschied sich das Gremium schließlich dazu, eines auf den Weg zu bringen, und nun hat es der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag abgesegnet: ein Radwegekonzept für Ehekirchen. Zwar steht damit die Grundlage, ein geschlossenes Wegenetz zwischen der Kommune und ihren Ortsteilen zu etablieren – an so manchen Details soll aus Sicht der Räte aber noch gefeilt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

