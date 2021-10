Enkeltrick: Rentner aus Ehekirchen fällt auf Betrüger rein

Schon wieder wurde ein Rentner Opfer eines Enkeltrick-Betrugs, diesmal in Ehekirchen. Der Senior verlor dabei Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Schon wieder ist im Kreis Neuburg-Schrobenhausen jemand Opfer eines sogenannten Enkeltrickbetrugs geworden. Das berichtet die Polizei. Ein Rentner aus Ehekirchen übergab am Donnerstag einem bislang unbekannten Betrüger Bargeld und Schmuck in Höhe einer fünfstelligen Summe. Vorausgegangen war ein stundenlanges Telefonat, in dem eine angebliche Rechtsanwältin vorgab, dass die Enkelin des Geschädigten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und eine Gefängnisstrafe nur durch Zahlung einer Kaution verhindert werden könne.

Rentner aus Ehekirchen verliert bei Enkeltrick-Betrug Bargeld und Schmuck im Wert mehrerer Zehntausend Euro

Zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr händigte der Senior einem jungen Mann auf dem Vorplatz des Feuerwehrhauses in Ehekirchen Bargeld und Schmuck aus. Der Abholer kann vom Geschädigten wie folgt beschrieben werden: männliche, etwa 1,60 Meter groß, circa 18 Jahre alt, schwarze Haare, schmächtig, bekleidet mit blauem Pullover und blauer Jeans. Im Rahmen einer Zeugenbefragung in der Nachbarschaft stieß die Polizei auf eine weitere Personenbeschreibung: männlich, etwa 1,75 Meter groß, zwischen 28 und 30 Jahre alt, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit schwarzer Jacke und blauer Jeans.

Wer zum Übergabezeitpunkt verdächtige Beobachtungen im Bereich des Feuerwehrhauses in Ehekirchen gemacht hat, eine der beschriebenen Personen, ein Fahrzeug mit auswärtigem oder ausländischem Kennzeichen oder ein Taxi gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (nr)