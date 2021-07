Ehekirchen

18:28 Uhr

Mögliche Gegenmaßnahmen: Bürgerversammlung zu Hochwasser in Weidorf

Plus Die Hochwassersituation in Weidorf beschäftigt die Ehekirchener Kommunalpolitik seit Langem. Nun soll es eine Bürgerversammlung zu diesem Thema geben.

Von Andrea Hammerl

Überflutete Straßen und Spielplatz, Häuser, die im Wasser stehen, ein unterspülter Feldweg – die Hochwassersituation in Weidorf wird Bürgermeister Günter Gamisch und den Ehekirchener Gemeinderat noch länger beschäftigen. Welche Gegenmaßnahmen möglich sind, wird Gamisch am Donnerstag, 22. Juli, ab 19 Uhr in einer Bürgerversammlung in der Buchharthalle in Weidorf vorstellen.

