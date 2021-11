Mülltonnen-Brand in Ehekirchen: 10.000 Euro Schaden

In Ehekirchen ist eine Mülltonne in Brand geraten. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort.

Aus bislang nicht geklärter Ursache ist eine Mülltonne, die zwischen einem Wohnhaus und einer Garage Am Kaltenbrunnen in Ehekirchen abgestellt war, am Montagabend gegen 21.15 Uhr in Brand geraten. Durch den Brand wurden insgesamt zwei Mülltonnen zerstört, weiter wurde die angrenzende Hausfassade oberflächlich beschädigt, teilt die Polizei mit.

Feuerwehr-Einsatz nach Brand: Mülltonnen brennen in Ehekirchen

Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Ehekirchen brachte den Brand schnell unter Kontrolle, insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte vor Ort. (nr)