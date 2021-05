Ehekirchen

25.05.2021

Ungewöhnliches Wohnkonzept: Wird der Pfarrhof in Ambach bald Senioren-WG?

Plus Fünf langjährig befreundete Augsburger haben sich versprochen: Wir kümmern uns umeinander – auch im Alter. Als Wohngemeinschaft wollen sie deshalb in das alte Pfarrhaus in Ambach einziehen. Das sind ihre Ideen.

Von Claudia Stegmann

Wie stellen sich wohl die meisten Menschen ihr Leben im Alter vor? Gesund sein, klar. Und agil. Und bitte in den eigenen vier Wänden. Doch was ist, wenn der Garten zu groß und die Treppen im Haus zum Problem werden? Wenn die Gesundheit nachlässt und eine Pflege notwendig wird? Die wenigsten Menschen bereiten sich auf diese möglichen Szenarien vor. Wird schon alles gutgehen, tragen viele wohl als Hoffnung in sich. Fünf Augsburger wollen ihr Glück im Alter jedoch nicht dem Schicksal überlassen. Sie planen eine Alters-WG, eine Wohngemeinschaft, in der jeder für sich ist und doch alle füreinander da sind. Im kleinen Ehekirchener Ortsteil Ambach soll ihr Refugium entstehen. Der alte Pfarrhof, derzeit noch in einem bedauernswerten Zustand, soll dafür saniert werden.

