Ehekirchen-Weidorf

19:00 Uhr

Sturzfluten in Weidorf: „So etwas haben wir noch nie erlebt“

Mehr als 60 Bürger waren am Donnerstag zur Bürgerversammlung vor der Buchhart-Halle gekommen. Sie alle wollten wissen, wie es mit dem Hochwasserschutz in Weidorf weitergeht.

Plus In Weidorf wurde zuletzt wieder sichtbar, welche Schäden zu viel Regen anrichten kann. Es braucht dringend wirkungsvolle Hochwasserschutzmaßnahmen. Die kommen, aber manchen Bürgern geht es nicht schnell genug.

Von Andrea Hammerl

Es wird nicht die letzte Bürgerversammlung zum Thema Hochwasser in Weidorf gewesen sein. Dass die Nerven blank liegen, sich aber eher Resignation als Wut breitmacht, wurde am Donnerstagabend in der sehr sachlich und ruhig geführten Diskussion nach dem Rückblick von Bürgermeister Günter Gamisch und den Referaten von Agraringenieur Felix Schmitt vom Projekt boden:ständig und Julia Schmitt vom Planungsbüro Wipfler deutlich.

