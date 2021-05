Ehekirchen

vor 49 Min.

Wo Kanalrohre in Ehekirchen auf Privatgrund verlaufen

In Ehekirchen muss in das Kanalnetz investiert werden.

Plus Im Hollerweg und am Sportplatzweg in Ehekirchen muss der Kanal verlegt werden. Das kostet rund 500.000 Euro, die die Bürger bezahlen müssen.

Von Andrea Hammel

Rund eine halbe Million Euro investiert die Gemeinde Ehekirchen in dringende Kanalbaumaßnahmen. Circa 264.000 Euro brutto wird es kosten, den Kanal im Hollerweg bis zur Hauptstraße in Ehekirchen zu verlegen. Dass der Kanal dort auf Privatgrund ohne Dienstbarkeit und direkt parallel an der Außenwand der Gebäude verläuft, kam erst auf, als ein Eigentümer Setzungen an seinem Haus feststellte und vermutete, dass der defekte Kanal möglicherweise dafür verantwortlich sei. Das wurde zwar mittlerweile durch Gutachten ausgeschlossen, dennoch bestehe dringender Handlungsbedarf, erklärte Geschäftsleiter Stefan Fäustlin dem Gemeinderat, zumal der Kanal nicht mehr repariert werden kann. Er soll nun auf kommunalen Grund verlegt werden, gleichzeitig sollen im Zuge der Maßnahme Schäden im angrenzenden Bereich beseitigt werden.