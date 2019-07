vor 43 Min.

Ehekirchen hat jetzt einen märchenhaften Spielplatz

Das Erlebnisareal „Schneekönigin“ wurde gesegnet und gleich darauf von den Kindern in Beschlag genommen

Von Doris Bednarz

In Ehekirchen wurde am Sonntag der Märchenspielplatz „Schneekönigin“ offiziell der Öffentlichkeit übergeben. Der Spielplatz ist Bestandteil des Projekts „Vernetzte Erlebnisplätze“ in der Region, das zur Hälfte aus Mitteln der EU gefördert wird. „Das ist bei 43.000 Euro Baukosten eine beträchtliche Summe“, informierte Bürgermeister Günter Gamisch.

Eine Leader-Förderung erhalten Projekte grundsätzlich nur dann, wenn der Ort, an dem sie umgesetzt werden, in einer Leader-Region liegt und in die von den Regionen zu Beginn der Förderphase verfassten regionalen Entwicklungskonzepte passen. Acht Erlebnisplätze sind im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Planung, im Bau oder bereits fertiggestellt.

Bereits seit 2016 beschäftigten sich die Arbeitskreise der Gemeindeentwicklung mit dem Thema und den Planungen. Ein Jahr später erfolgte die Aufnahme in das Leader-Förderprogramm und 2018 die Beauftragung des Planungsbüros Herb aus Thierhaupten. Landschaftsarchitektin Franziska Burlefinger traf sich mehrfach mit den Arbeitskreisen, um die Spielgeräteausstattungen zu planen.

Der Spielplatz liegt in der Gartenstraße, neben dem Stockschützen-Vereinsheim und dem Fußballplatz des FC Ehekirchen. Der Stockschützenverein sowie Vereinsmitglieder, Eltern und Ehrenamtliche werden sich um die Pflege und Instandhaltung kümmern.

Nach der Fertigstellung konnte der neugestaltete Kinderspielpatz nun offiziell im Rahmen einer kleinen Feier seiner Bestimmung übergeben werden. Nachdem einige der Kinder das Absperrband durchschnitten hatten und der Platz durch Pfarrer Thomas Brom gesegnet war, stürmten rund 40 Kinder die neuen Spielgeräte. Anziehungspunkt war ein Klettergerüst aus Seilen in Form eines Eiskristalls und ein bunter Kletterturm für die Kleineren. Neben großen Balanciersteinen, Verstecksträuchern und einer Sitzgruppe zum Ausruhen wurde ein Bobbycar-Parcours angelegt, der mit Mulden und Hügeln Pfützen bildet, die zum Durchfahren oder -laufen animieren und im Winter kleine Eisflächen bilden.

Zur Eröffnung organisierten Eva Schwarzrock, Mandy Weigel (FC Ehekirchen) und Tamara Aschenmeier Dosenwerfen, Zielspritzen mit Wasserpistolen, Koordinationsspiele, Entenfischen, Torwandschießen und eine Märchenerzählerin von den Pfadfindern.

Derweil ließen sich die Erwachsenen Steak- und Bratwurstsemmeln schmecken. Unter den Gästen waren auch Bezirksrätin Martina Bauer, Kreisrätin Maria Lang, Bürgermeister, Gemeinderäte und Klaus Rössler von der LAG Altbayerisches Donaumoos.

Themen Folgen