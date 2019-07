vor 34 Min.

Ehekirchener CSU kürt ihren Bürgermeisterkandidaten

Martin Funk tritt gegen Günter Gamisch an. Was er an Qualitäten mitbringt

Von Annemarie Meilinger

Der Wahlkampf ist eröffnet – jedenfalls in Ehekirchen, wo man am Samstagabend den Kandidaten für das Bürgermeisteramt wählte. Die Kommunalwahl findet zwar erst am 15. März 2020 statt, aber man kann nicht früh genug damit anfangen, nach Kandidaten zu suchen. Für das Amt des Bürgermeisters hat man jedenfalls einen Bewerber gefunden, „nachdem wir seit 2016 auf er Suche waren“, so der CSU-Ortsvorsitzende Michael Brassler. Martin Funk, geborener Kögelsberger, ein gebürtiger Ehekirchener, der als Verwaltungsstellenleiter in Nordendorf arbeitet, ist für die CSU der ideale Kandidat. Er soll gegen den Bürgermeister der Freien Wähler, Günter Gamisch, antreten, der seit zwei Legislaturperioden im Amt ist.

Doch zunächst hatten in Ehekirchen die Frauen das Wort. Der 80 Mitglieder starke Ortsverband stellt derzeit mit Martina Baur eine Bezirksrätin, Astrid Dengler wurde jüngst zur stellvertretenden Bezirksverbandsvorsitzenden der Frauenunion gewählt. Die Gachenbacherin Martina Fischer, seit vier Wochen neue Kreisvorsitzende der Frauenunion, versprach „mehr Frauenpower im Landkreis“. Bezirksrätin Martina Baur, die den Kandidaten Martin Funk auch durch ihre Tätigkeit im Landratsamt Augsburg gut kennt, signalisierte Siegeswillen: „Wir sind selbstbewusst, weil wir unsere Stärken kennen“. In einer ausführlichen Vorstellung regte Martin Funk an, auf die Gemeinde einmal „einen Blick von außen zu werfen“. Dabei sei ein Vorteil, wenn man wie er zwar in Ehekirchen aufgewachsen sei, aber viele Erfahrungen mit anderen Gemeinden gemacht habe. Der 36-jährige Familienvater wohnt in Aindling und hat schon Erfahrungen in der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes gesammelt, bevor er in Nordendorf Geschäftsstellenleiter geworden war. „Ich habe Verwaltung von der Pike auf gelernt und weiß, wie Bürgermeister ticken“. Er arbeitet auch noch nebenamtlich als Dozent für den Bereich Personalwesen in einer Verwaltungsschule.

„Ehekirchen kann deutlich mehr, als es derzeit zeigt. Die Gemeinde ist liebenswert, man muss sie nur sinnvoll weiterentwickeln“. Konkretere Wahlkampfaussagen könne er derzeit noch nicht machen, denn man sei mitten in der Zielfindung. Sicher sei nur, dass man nichts verspreche, was man am Ende nicht halten könne. Es wird um die Entwicklung Ehekirchens als Wirtschaftsstandort gehen und um den Ausbau von Infrastruktur. Versorgung und Digitalisierung seien Schwerpunkte. „Warum soll man nicht auch mal Forschungsprojekte mit dem Thema zukunftsweisende Technik nach Ehekirchen holen?“ Dialoge mit den Bürgern auf Augenhöhe seien dafür nötig und wichtig, damit Ehekirchen sich weiter entwickle. „Wir dürfen uns nicht weiter abhängen lassen“.

