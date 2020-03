vor 55 Min.

Ehekirchens Alt-Bürgermeister wird 85

Adolf Golling aus Seiboldsdorf erinnert sich zu seinem Geburtstag an seine Zeit als Gemeindeoberhaupt

Von Doris Bednarz

Der in Seiboldsdorf geborene Alt-Bürgermeister Adolf Golling feierte am Donnerstag mit seiner Familie, mit Freunden und vielen Gratulanten seinen 85. Geburtstag. Der rüstige Jubilar prägte die Ehekirchener Kommunalpolitik wie kein Zweiter. Er verabschiedete sich zwar 2002 von der Politik, wirklich im Ruhestand ist er aber seitdem nicht, er kümmert sich immer noch selbst um seine Immobilien in Augsburg.

Acht Jahre besuchte Adolf Golling die Volksschule in Ambach, seine Lieblingsfächer waren Mathematik und Erdkunde. Nach seiner Schulzeit arbeitete er, wie es damals üblich war, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb seines Vaters, den er 1962 übernahm. Seine Frau Anna Mayer aus Egweil heiratete er im gleichen Jahr. Sie schenkte ihm die Söhne Manfred und Markus. Nachdem seine Gattin ebenfalls einen Bauernhof mit in die Ehe brachte, stellte sich die Frage, die 20 Kilometer voneinander entfernten Höfe viehlos zu bewirtschaften oder einen zu verpachten und den anderen mit Viehhaltung zu bewirtschaften. Er entschied sich für das Erste, was er nie bereute.

Nachdem in der Winterzeit keine Arbeit vorhanden war, kam Adolf Golling auf die Idee, sich ein zweites Standbein zu schaffen. Er entschied sich, Mietwohnungen in Augsburg zu bauen. Bereits 1972 wurde Adolf Golling in den Gemeinderat und ein Jahr später mit großer Mehrheit zum Bürgermeister von Seiboldsdorf gewählt. Nachdem ihm dann die Zeit für seine Bauherrentätigkeit fehlte, gab er sie auf, um sich mit viel Engagement der Gemeindearbeit zu widmen.

In seiner fünfjährigen Amtszeit wurde der unansehnliche Dorfgraben verrohrt. Seinen Anstrengungen verdankt Seiboldsdorf auch das Baugebiet „Am Neufeld“, für das Adolf Golling auch Flächen seines Anwesens abgab. Es entstanden zuerst zehn Bauplätze, im Laufe der Zeit kamen noch mal zwölf Plätze hinzu, was sich auch bei der Einwohnerzahl bemerkbar machte, die davor eher abnahm.

1974 wurden alle Gemeindestraßen teilweise erweitert und mit Gehwegen ausgebaut. Nach der Auflösung des alten kirchlichen Friedhofs 1976, entstand ein neuer gemeindlicher Friedhof mit 40 Grabplätzen und dem Leichenhaus. Adolf Golling setzte sich auch für die Renovierung und Vergrößerung der Seiboldsdorfer Kirche ein. Es erfolgte der Abriss des Kirchenschiffs, die Verlängerung um sieben Meter und der Aufbau in gleichem Stil. Außerdem wurde ein Pfarrheim mit 70 Plätzen errichtet und eine Sakristei angebaut. Als der Kirchturm und der Chorraum entfeuchtet, die Decke verstärkt und die Fassade mit neuem Putz versehen waren, feierte die Gemeinde 1978 ein großes Fest, bei dem Bischof Josef Stimpfle die Einweihung und Segnung vornahm. Die Verbreiterung und der Ausbau der Verbindungsstraße nach Hollenbach fallen ebenfalls in Adolf Gollings Amtszeit.

Nach der Eingemeindung war er nochmals 24 Jahre im Gemeinderat Ehekirchen, davon sechs Jahre als 2. Bürgermeister. 24 Jahre lang bekleidete er das Amt als Verbandsrat im Wasserverband Burgheim, davon 18 Jahre im Rechnungsprüfungsausschuss. In der Zeit schlossen sich Rohrenfels und Ehekirchen dem Wasserverband an. Von 1984 bis 1996 war er in München Gerichtsbeisitzer des Kriegsdienstverweigerungsausschusses, 30 Jahre lang Kirchenpfleger, zwölf Jahre Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Seiboldsdorf und ist dort nun Ehrenvorstand. In dieser Zeit bauten die Vereinsmitglieder ihr Feuerwehrhaus in Eigenregie. Adolf Golling ist außerdem Gründungsmitglied der Einheitsgemeinde Ehekirchen, der Freien Wähler Ehekirchen und des Gartenbauvereins Hollenbach-Dinkelshausen-Seiboldsdorf.

1996 übergab er den Hof an seinen Sohn Markus und Schwiegertochter Ulrike. Im Laufe der Zeit kamen zu seinen zwei Söhnen vier Enkel hinzu. 2002 verabschiedete sich Adolf Golling aus der Politik.

Glückwunschkarten erhielt Adolf Golling von Ministerpräsident Markus Söder und Landrat Peter von der Grün. Auch Ehekirchens Bürgermeister Günter Gamisch und Kaplan John Mulakkal statteten dem Jubilar zu seinem 85. Geburtstag einen Besuch ab und überbrachten Präsente und Glückwünsche der Gemeinde und der Pfarrei Ehekirchen.

