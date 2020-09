vor 29 Min.

Ehepaar aus Neuburg: 50 Jahre gemeinsam durch dick und dünn

Plus Rosemarie und Rudolf Hausladen feiern Goldene Hochzeit und lassen das gemeinsame Leben Revue passieren.

Von Manfred Dittenhofer

Wenn Rosemarie und Rudolf Hausladen ihr gemeinsames Leben Revue passieren lassen, dann wirken beide regelrecht erstaunt. Wie schnell doch diese 50 Jahre Ehe vergangen sind. Am 18. September 1970 gaben sie sich in der Neuburger Kirche St. Peter das Jawort. Was dann folgte, war mehr als eine Ehe.

Denn Rosemarie und Rudolf arbeiteten auch einen Großteil ihres gemeinsamen Lebens in ihrer Druckerei zusammen. Gefeiert wurde das besondere Jubiläum, wie vor 50 Jahren die Hochzeit, im Arco-Schlösschen.

Die beiden Neuburger lernten sich auf einer Silvesterparty kennen

Knapp vier Jahre vor der Hochzeit hatten sich die beiden Neuburger bei einer Silvesterparty kennengelernt, die bei einer Freundin von Rosemarie stattgefunden hatte. Die Hausladens erinnern sich noch gut an ihren Hochzeitstag und an das schöne Wetter damals. Nach der Feier, die im Familienkreis stattfand, fuhren die beiden direkt ins Allgäu. Nicht aber in die Flitterwochen, wie man meinen könnte. Vielmehr arbeitete Rudolf Hausladen damals dort als Schriftsetzer. Seine Lehre hatte er in Neuburg absolviert.

Nicht gleich aufgeben, lautet das Motto der beiden

Nach zwei Jahren im Allgäu zurück in Neuburg arbeitete Hausladen bis 1988 bei der Druckerei Leubel. Dann machte er sich selbstständig. Und damit begann auch die Zusammenarbeit mit seiner Frau Rosemarie in der eigenen Druckerei, die zuerst in der Theresienstraße und dann in der Eisengasse beheimatet war. Seit 2014 wohnen die Eheleute in der Siedlung im Englischen Garten und damit in direkter Nachbarschaft von Rudolf Hausladens Elternhaus.

Fragt man die beiden, wie eine Ehe so lange Zeit funktioniert, sind sich die beiden auch dabei einig: Nicht sofort in die Knie gehen, nicht gleich aufgeben.

Die Selbstständigkeit habe ein besonderes Maß an Zusammenhalt geschaffen. Und in einer Druckerei müsse man eh immer Druck aushalten, schmunzelt Rudolf Hausladen. In seiner Jugend war er als Fußballer sehr aktiv.

Die Eheleute feierten im engsten Familienkreis

Seine Frau Rosemarie hat erst zum Sport gefunden, als die Kinder aus dem „Gröbsten heraus waren“. Dann aber um so intensiver. Als Übungsleiterin und Ernährungsberaterin hat sie sich in Neuburg einen Namen gemacht.

Gefeiert hat das Jubiläumspaar mit ihren beiden Kindern Michaela und Florian und deren Familien. Und natürlich waren auch ihre drei Enkel Dominik, Kilian und Benedikt mit von der Partie.

