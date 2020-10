vor 51 Min.

Ehrenamt: Wer will schwer kranken Kindern in Neuburg helfen?

Der Familiennachsorgeverein Elisa aus Neuburg baut seinen ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst aus. Dazu werden Familienbegleiter gesucht.

Von Andreas Dengler

Es ist der höchste Betrag, den der Neuburger Familiennachsorgeverein Elisa im Corona-Jahr 2020 bisher erhalten hat: ein Scheck in Höhe von 12.000 Euro zum Ausbau des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes. Familien in größter Not zur Seite stehen, ist seit jeher das Ziel von Elisa. Mit der Spende der Audi AG soll vor allem die Ausbildung der ehrenamtlichen Familienbegleiter bezahlt werden. Für die mehrwöchige Ausbildung werden noch Interessenten gesucht.

Im Moment sind fünf ehrenamtliche Familienbegleiterinnen bei Elisa im Dienst. Im kommenden Januar wollen voraussichtlich 16 Männer und Frauen aus der Region eine Ausbildung zum Familienbegleiter beginnen und sich künftig in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren. Wegen der Corona-Pandemie war 2020 die Fortbildung nicht möglich. Jährlich werden rund 350 Familien in der Region 10 und den angrenzenden Landkreisen durch Elisa betreut. Längst könne der Bedarf jedoch nicht mehr nur durch Fachpersonal gedeckt werden, erklärt Elisa-Geschäftsführerin Nadine Dier.

Nachsorgeverein Elisa in Neuburg hilft Familien in Not

Aus dieser Situation heraus entstand die Idee eines ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes, wie es ihn zum Beispiel in Augsburg gibt. Ziel des Dienstes sei es Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die an einer lebensverkürzenden Erkrankung leiden, sowie deren Familien kostenfrei zu begleiten, zu entlasten und zu unterstützen, erklärt Iris Modl. Sie ist die hauptamtliche Leiterin des Angebots. Der Kinder- und Jugendhospizdienst schließt eine Lücke, die Elisa in der notwendigen Intensität nicht mehr ausfüllen kann und die auch kein herkömmlicher Hospizverein bedient. Inzwischen seien bereits fünf ehrenamtliche Familienbegleiterinnen in Neuburg und Umgebung im Dienst, sagt Modl. Nach einer siebenwöchigen Ausbildung unterstützen die Frauen Familien mit kranken Kindern. Die Begleitungen seien ganz unterschiedlich, beschreibt Modl die Aufgaben der ehrenamtlichen Helfer. Die Familienbegleitung reiche von gemeinsamen Gesprächen, Plätzchenbacken mit den gesunden Geschwisterkindern oder einer kurzen Betreuung der Kinder. Nicht zum Dienst gehöre die Pflege oder die Arbeit im Haushalt. Im Schnitt begleiten die Helfer die Familien zweimal wöchentlich für zwei Stunden. „Aber das pendelt sich selbst ein“, weiß Modl aus Erfahrung.

Spenden finanzieren die Ausbildung der Familienbegleiter

Bereits im Januar soll die Ausbildung der künftigen Familienbegleiter beginnen. Die Ausbildung setzt sich aus sieben Ausbildungswochenenden zusammen. Die Teilnehmer lernen unter anderem Grundsätze, Ziele und Ideen der Hospizbewegung, Selbstreflexion und Selbstpflege. Außerdem erhalten sie Informationen über lebensverkürzende Erkrankungen und Palliativpflege. Grundlagen für die Begleitung von Familien mit schwerkranken und sterbenden Kindern werden ebenfalls vermittelt. Auch Kommunikation, Rituale, Erste Hilfe bei Kindern, interkulturelle Kompetenz und Trauerbegleitung bei Kindern stehen auf dem Programm.

Ute Röding von der Audi AG sagt bei der Scheckübergabe: „Als größter Arbeitgeber haben wir eine große Verantwortung, dass wir hier in der Region was tun.“ Der Mediziner und Elisa-Vorsitzende Florian Wild bedankte sich im Namen des Vereins für die großzügige Spende. Am Freitag, 9. Oktober, um 18.30 Uhr und am Donnerstag, 12. November, um 17 Uhr wird die Ausbildung in den Elisa-Geschäftsräumen in der Bahnhofsstraße 103b in Neuburg vorgestellt.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen