vor 47 Min.

Ehrenamtliche für Familien- und Seniorenhilfe gesucht

In Oberhausen sind die letzten notwendigen Schritte für die Umstrukturierung des Vereins vollzogen

Von Annemarie Meilinger

Der „Verein für ambulante Krankenpflege Sinning und Umgebung“ ist künftig unter dem neuen Namen „Familien- und Seniorenhilfe“ aktiv. Seitdem sich der Verein im vergangenen Jahr wieder zusammengefunden hatte, wurde über einige Formulierungen in der Satzung diskutiert. In ihrer Jahresversammlung haben die anwesenden 23 Mitglieder nun auch den wahrscheinlich endgültigen beiden Textänderungen, die den Vereinszweck und die Auflösung des alten Vereins betreffen, zugestimmt.

Dekan Werner Dippel leitete die Versammlung im Bürgerhaus Schlosswirtschaft Sinning, zu der auch 16 interessierte Gäste gekommen waren. Der bisherige Kassenwart des Vereins August Hugl berichtete über den Stand der Finanzen. Der Verein besitzt ein Vermögen von über 90.000 Euro, das durch den Besitz von zwei Immobilien in Oberhausen und Sinning begründet ist. Mit den Mieteinnahmen können die Lohn- und Verwaltungskosten des Vereins gedeckt werden.

Der künftige Mitgliedsbeitrag von 30 Euro pro Jahr soll mehr Aktivitäten ermöglichen, dazu muss die Mitgliederzahl von derzeit 84 aber noch erheblich steigen. Anträge auf Zuschüsse durch Leader-Programme wurden bisher negativ beschieden, mehr Aussicht auf Unterstützung hätte man bei der Glücksspirale, berichtete August Hugl, der dort einen Antrag gestellt hat.

Mit Geldangelegenheiten, Informationsbeschaffung und Satzungsfragen war der Vorstand des Vereins seit seiner Neugründung beschäftigt. August Hugl wurde in der Wahl zum Vorsitzenden des Vereins gewählt. Den Posten der Schatzmeisterin übernimmt künftig die Burgheimerin Irmgard Weigl. Roman Schiele, der die Wiederbelebung des Vereins mit in die Wege geleitet hatte, zog sich aus dem Vorstand zurück. August Hugl und Bürgermeister Fridolin Gößl dankten Schiele für seinen Einsatz. Gößl betonte in seiner kurzen Rede die Wichtigkeit und Notwendigkeit des Vereines in Zeiten des demografischen Wandels. Der Verein habe eine wichtige Rolle als Schnittstelle zwischen Nachbarschaftshilfe und professioneller Hilfe. Die Rahmenbedingungen für diese wichtige Arbeit seien mit dem Verein jetzt geschaffen.

Hilfe im Haushalt, Kinderbetreuung, Krankenbesuche, Reinigungsarbeiten – der Verein Familien- und Seniorenhilfe will dort ein Angebot schaffen, wo Not am Mann oder der Frau ist. Die Inanspruchnahme dieser Leistungen ist an die Mitgliedschaft gebunden und günstig, aber nicht kostenlos. Jetzt werden Leute gesucht, die ehrenamtlich oder als Angestellte für den Verein arbeiten wollen. Margit Kugler in der Koordinationsstelle im Büro der Lebensräume für Jung und Alt in Oberhausen, wird sich dann um die Verknüpfung von Angebot und Nachfrage kümmern. Sie ist montags von 9 bis 14 Uhr und mittwochs von 13 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 08431/6406719 erreichbar.