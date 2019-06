06.06.2019

Eichenprozessionsspinner sorgen für Wut in Unterstall

In Unterstall sind Bäume vom Eichenprozessionsspinner befallen. Einige Anwohner wollen, dass sie gefällt werden. Es geht um Naturschutz, Gesundheit und Geld.

Von Christof Paulus

Viele würden davon träumen, eine Eiche hinter ihrem Haus stehen zu haben. Einige Anwohner in einem Wohngebiet am Ortsende von Unterstall in Richtung Attenfeld haben genau das – doch die Eichen sind für sie zum Albtraum geworden. Ihretwegen fürchten sie jetzt um ihre Gesundheit. Denn in den Eichen nistet der Eichenprozessionsspinner. Die Raupen haben dünne Brennhaare, die heftige Reaktionen bei Menschen auslösen können, wenn sie mit ihnen in Kontakt kommen. Die Haut juckt beinahe unerträglich, wer die Haare einatmet, kann eine Bronchitis bekommen. Die Raupen verlieren ihre Haare leicht, der Wind trägt sie bis zu 400 Meter weit.

Vor zwei Jahren waren sie in Unterstall zum ersten Mal zu sehen, auch im vergangenen Jahr sind sie wieder aufgetaucht. Anfang des Jahres hatten die Anwohner das Problem schließlich auf die Tagesordnung des Gemeinderates gebracht – mit dem Ergebnis, dass die betroffenen Bäume am besten gefällt werden sollten.

Eichenprozessionsspinner in Unterstall: Drei Jahre in Folge Befall

Doch dazu ist es bislang nicht gekommen, denn die Bäume stehen in einem Naturschutzgebiet und dürfen nicht ohne Weiteres gefällt werden. Deshalb hat die Gemeinde vor einer Woche eine Firma beauftragt, die Bäume mit Biopestizid zu behandeln – allerdings ohne Erfolg. Gerade erst sind die Raupen wieder zurückgekehrt, am Mittwoch entdeckte ein von Bürgermeister Tobias Gensberger beauftrager Spezialist in mindestens zwei der zwölf behandelten Eichen mehrere Populationen. Die Firma bespritzte sie mit Fadenwürmern, die in die Raupen eindringen und sich dort vermehren – die Raupen überleben das nicht. Dennoch sind die Raupen noch da. Deshalb ist für Anwohner Gerhard Jahn ganz klar: „Die Bäume müssen weg.“

Er hat mittlerweile den Glauben an alle Behandlungsmethoden verloren. Er selbst habe zwar noch keine gesundheitlichen Schäden davongetragen, doch seine Frau und andere Anwohner hätten allergische Reaktionen gezeigt, die er auf die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners zurückführt.

Bürgermeister von Bergheim spricht von Geldverschwendung

Die zwei Bäume, in denen die Raupen augenscheinlich noch stecken, sind nur wenige Meter vom Wohngebiet entfernt. Bürgermeister Gensberger ist sich sicher: Auch die restlichen Bäume sind befallen. „Das ist ein massivster Befall, ich habe so etwas noch nicht erlebt“, sagt er. Er könne den Zustand nicht mehr verantworten. „Ich hätte die Bäume lieber schon vorgestern gefällt.“ Was ihn ebenfalls ärgert, ist, dass die Gemeinde die Kosten für die Behandlung der Bäume tragen muss, das Landratsamt aber entscheidet, ob die Bäume gefällt werden dürfen. „Die Rechnung wird den Gemeinderat vom Hocker hauen“, sagt er. „Das ist eine sinnlose Verbrennung von Mitteln.“

Diese Eichenprozessionsspinner haben sich nahe Unterstall eingenistet. Bild: Christof Paulus

Die Bäume in Unterstall sind bei Weitem nicht die einzigen, die vom Eichenprozessionsspinner befallen sind. „Viele Eichen im nördlichen Landkreis sind von den Raupen befallen“, sagt Katrin Pilz, die Pflanzenschutzbeauftragte des Landratsamts. Doch die Anwohner in Unterstall seien diejenigen, die am stärksten auf das Problem aufmerksam machten, weiß die Sprecherin des Landratsamtes, Sabine Gooss. Landrat Peter von der Grün bezeichnet die Situation für die Anwohner als „natürlich schlimm“, seine Behörde glaubt indes weiter daran, dem Problem mit Biopestizid zuleibe rücken zu können. Das Fällen der Bäume lehnt das Landratsamt ab, solange der Schutz der Gesundheit der Anwohner mit anderen Mitteln ausreichend sichergestellt werden könne. Das sei aufgrund dessen, dass die Bäume mit Nematoden behandelt werden, der Fall.

Landrat Peter von der Grün bei einem Ortstermin

Dass die kürzlich behandelten Bäume nun wieder befallen sind, kann Katrin Pilz so erklären: Der Hersteller des Bekämpfungsmittels gebe an, dass die Wirkung erst nach zwei bis zehn Tagen eintrete – also unter Umständen noch ausstehe. Mit anderen Vertretern des Landratsamtes war sie regelmäßig vor Ort, um sich ein Bild zu machen, am Freitagmorgen werde auch der Landrat an einer Ortsbegehung teilnehmen. Der schließt nicht kategorisch aus, dass die Bäume gefällt werden könnten – jedoch keinesfalls vor Ende der Vegetationszeit am 1. Oktober. Bis dahin sind Baumfällungen ohnehin bis auf Ausnahmefälle verboten. Grundsätzlich sagt von der Grün: „Der Schutz der Menschen steht immer vor allem.“ Das Landratsamt will aber alle Mittel ausnutzen, um die Bäume zu retten. „In einer Eiche leben bis zu 300 Arten“, sagt Pflanzenschutzbeauftragte Katrin Pilz. Außerdem wolle das Landratsamt vermeiden, eine ganze Reihe von Bäumen fällen zu müssen. Denn Unterstall könne für den Landkreis zu einem Präzedenzfall werden.

