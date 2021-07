88-Jährige klaut in Eichstätt Vitaminpillen

Auf Vitaminpräparate hatte es eine 88-Jährige in Eichstätt abgesehen. Allerdings wurde die Ladendiebin auf frischer Tat ertappt.

Eine 88-jährige Rentnerin aus Eichstätt wurde am Montagvormittag in einem Verbrauchermarkt in der Weißenburger Straße in Eichstätt dabei erwischt, als sie Vitaminpillen stehlen wollte.

Die Senioren hat Ampullen im Wert von rund sechs Euro entnommen

Laut Polizei öffnete die Seniorin gegen 9.10 Uhr eine Packung Vitamine und entnahm daraus mehrere Ampullen im Wert von rund sechs Euro. Diese steckte sie in ihre Tasche und wollte anschließend den Markt verlassen. Sie wurde jedoch angehalten und im Anschluss der Polizei übergeben. Gegen die 88-Jährige wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. (nr)