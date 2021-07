Eichstätt

Autovor Impfzentrum in Eichstätt angefahren: Polizei sucht Zeugen

Mehrere Autos sind in Eichstätt angefahren worden.

Am Eichstätter Volksfestplatz ist am Sonntagnachmittag ein schwarzes Auto der Marke VW Golf angefahren worden. Allerdings war das nicht die einzige gemeldete Unfallflucht am Wochenende.

Das Auto war Polizeiangaben zufolge in der Zeit von 15.45 Uhr bis 16.30 Uhr vor dem Impfzentrum in Eichstätt abgestellt. Als die Besitzerin des Wagens nach Hause fahren wollte, stellte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000 Euro, heißt es weiter. Polizei Eichstätt meldet weitere Unfallflucht Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in der Zeit von Freitag bis Sonntag in der Gemmingenstraße. Dort wurde ein grüner Citroen angefahren, der kurz hinter der Kreuzung mit der Alberthalstraße am Fahrbahnrand geparkt war. Auch hier beläuft sich der Sachschaden auf rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern nimmt in beiden Fällen die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (nr)

