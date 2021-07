Eichstätt

vor 33 Min.

Der Diözese Eichstätt bricht die Kirchensteuer weg

Plus Das Bistum Eichstätt verliert massiv an Kirchensteuern, und das wird wohl auch in den kommenden Jahren so bleiben. Aber es gibt auch einen Lichtblick – aus den USA.

Von Luzia Grasser

Der Rückgang der Kirchensteuereinnahmen trifft das Bistum Eichstätt mit voller Wucht. Erstmals steht am Ende eines Finanzberichts der Diözese ein ordentliches Minus – 3,8 Millionen Euro Verlust wurden im vergangenen Jahr gemacht. Allein die Einnahmen bei der Kirchensteuer – immerhin rund zwei Drittel aller Einnahmen – sind um 8,4 Millionen eingebrochen und betragen aktuell noch 117,7 Millionen Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen