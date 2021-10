Eichstätt

Diözese Eichstätt setzt den Rotstift an: Konsequenzen für Kirche in Rohrbach

Das Bistum Eichstätt steckt in einer tiefen Krise. Zuerst hatte vor dreieinhalb Jahren ein Finanzskandal die Diözese erschüttert, bei dem ein ehemaliger Mitarbeiter rund 60 Millionen Dollar in dubiose Immobiliengeschäfte in den USA investiert haben soll. Nun hat das Bistum vor allem mit den sinkenden Kirchensteuereinnahmen zu kämpfen. Die Konsequenz ist ein Baustopp.

Von Luzia Grasser

Die Diözese Eichstätt muss den Rotstift ansetzen. Abgezeichnet hatte sich das schon länger. Weniger Steuereinnahmen wegen Corona, dann noch ein stetiger Rückgang der Kirchenmitglieder und darüber hinaus noch zahlreiche Rückstellungen für Pensionen von Priestern im Ruhestand und Beihilfen – all das reißt ein tiefes Loch in die Finanzen des Bistums. Bereits das vergangene Jahr endete für die Diözese mit einem Minus von 3,8 Millionen Euro, in diesem Jahr gehen die Verantwortlichen gar von einem Verlust von 18,7 Millionen Euro aus. Jetzt kamen aus Eichstätt erste Sparbeschlüsse. Und die betreffen im Wesentlichen den Bauetat.

