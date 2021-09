Mann masturbiert vor Eichstätter Lokal: Zwei Nachwuchspolizisten schreiten ein

Ein 53-jähriger Mann aus Eichstätt ist am Sonntagabend vor einem Lokal in der Innenstadt festgenommen worden, nachdem er sich im Intimbereich berührt hatte.

Die Polizei hat am Sonntag einen Mann in Eichstätt festgenommen, der sich vor einem Lokal in der Innenstadt wohl unsittlich berührt hatte. Gegen 19.30 Uhr fiel der 53-Jährige zwei Beamten in Ausbildung auf, als er vor dem Lokal in der Luitpoldstraße bei geöffnetem Hosengürtel in eindeutiger Weise an seinen Penis fasste.

Mann berührt sich in Eichstätter Öffentlichkeit unsittlich: Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren

Die beiden jungen Beamten gaben sich in ihrer Freizeit dem Mann gegenüber sofort als Polizeibeamte zu erkennen und unterbanden sein Handeln, heißt es in einem Bericht. Der unter Alkoholeinfluss stehende 53-Jährige zeigte dafür wenig Verständnis, er quittierte ihnen dies mit einer beleidigenden Geste. Die beiden Nachwuchsbeamten hielten den 53-Jährigen den weiteren Angaben zufolge bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung fest. Einen Alkotest verweigerte der Eichstätter. Die Polizeiinspektion Eichstätt ermittelt nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses gegen den 53-Jährigen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08421/9770-0 zu melden. (nr)